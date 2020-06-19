Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
Стоимость бензина марки Аи-95 17 июня увеличилась на 0,87%, составив 56 751 рубль за тонну, следует
 из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Forbes17 июня в 11:12

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Бензин в России рекордно подорожал

Московский Комсомолец08:55

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новости17 июня в 19:01

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБКвчера в 08:25

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Deita.ruвчера в 00:15

Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум

Коммерсантъвчера в 09:48

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфакс17 июня в 13:50
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Запуск спутников «Гонец-М» на РН «Союз-2.1б» намечен на 20 сентября

AstroNews.ru 01:31
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В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя

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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

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РИА Новости 12:29
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
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Футбол

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Общество

Режим ограничений в Воронежской области продлили до 28 июня

В Воронежской области режим ограничений из-за эпидемии вновь продлили.
Воронежский городской портал 11:08
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

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Вести.Ru 06:30
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Происшествия

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RT на русском 08:40
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Политика

Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
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Политика

В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»

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КМВ Новости 13:11
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Политика

США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона «Цезарь»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка вводит новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь».
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Здоровье

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Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
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Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что туристический сезон в России может открыться с 1 июля.
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В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова

Популярный блогер из Санкт-Петербурга Гусейн Гасанов был задержан в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

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В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Общество

Фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье

Фитнес-центры смогут вновь начать работу в Подмосковье, говорится в опубликованном в пятницу, 19 июня, постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Известия 12:48
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Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
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В Антарктиде нашли яйцо доисторического морского ящера

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В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
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Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Общество

Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность

В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
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Армия и оружие

Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео

В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
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С выборов снялся ещё один кандидат на пост президента Белоруссии

Четвёртый кандидат на пост президента Белоруссии председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич заявил, что прекращает своё участие в избирательной кампании.
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Политика

Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
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