Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну.
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Стоимость бензина Аи-95 на российских биржах побила новый рекорд

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Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

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Эхономика: Цены на бензин на Петербургской товарно-сырьевой бирже бьют рекорды

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Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБКвчера в 09:34
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Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

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Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения

Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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Общество

Песков подтвердил обсуждение введения прогрессивного налога

Правительство и администрация президента обсуждают введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) как одной из возможных антикризисных мер, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Культура

Юрий Соломин празднует 85-летие

Общественное телевидение России 05:33
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Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
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Футбол

«Сочи» выступил против переноса матча с «Ростовом»

19 июня «Сочи» и «Ростов» должны были сыграть в 23-м туре РПЛ, но команда Карпина ушла на двухнедельный карантин.
Metaratings 06:48
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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Шоу-бизнес

Костюшкин обратился к журналистам после истории об изнасиловании

Российский эстрадный певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в своем Instagram-аккаунте обратился к журналистам после истории об изнасиловании.
Lenta.ru вчера в 13:46
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Энергетика

Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
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Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов

Ранее сообщалось, что в Москве в результате наезда автомобиля скорой помощи погибла женщина.
RT на русском 06:29
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Биатлон

Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 06:17
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Единоборства

Плющенко хочет провести бой с Навальным

Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что готов провести бой с Алексеем Навальным.
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

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Политика

Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления украинских официальных лиц о необязательности выполнения Минских соглашений.
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Общество

Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России

Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
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Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
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Общество

В Краснодарском крае разрешена работа всех гостиниц

REGNUM 05:58
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В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

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Политика

Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
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Греция объявила дату начала выдачи виз гражданам РФ

Выдача виз россиянам начнется с 29 июня в визовом центре Греции GVCW в Москве после перерыва в связи с COVID-19.
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Политика

В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»

Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
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Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
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Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
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В России шесть человек попали в ДТП и сгорели заживо

«Московский комсомолец» утверждает, что находившиеся в машинах люди сгорели заживо.
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