с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Наука Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.

Киберспорт NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.

Футбол Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.

Киберспорт Liquid обыграла Alliance на Beyond Epic Alliance уступила Liquid со счетом 0:2 в групповом этапе Beyond Epic. 17 июня в 21:00 МСК Liquid встретится с Empire.

Футбол «Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии "Наполи" в серии пенальти одержал победу над туринским "Ювентусом" в финальном матче Кубка Италии по футболу и завоевал трофей.

Экономика Россия строит будущее своей нефтегазохимии Речь идет о выделении из природного газа тяжелых, более ценных углеводородов с последующей переработкой их в продукты нефтегазохимии — в первую очередь это полимеры.

Религия Отец Сергий ответил на обвинения в захвате женского монастыря Как ранее сообщала «Областная газета», в конце апреля бывший духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. 3,9K

Здоровье Названы пять симптомов рака кишечника Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле. 23

Политика МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы «Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. 23

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,9K

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 1,4K

Политика Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре. 2

Политика Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему статья главы государства Владимира Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была размещена в американском издании The National Interest.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. 813