Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
Читать в источнике
Комментировать3,9K
с чего всё началось
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов
 по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
Вести.Ru11:26

Подробнее о событии

Цены на СУГ бьют рекорды

Коммерсантъ18:50

Оптовые цены на бензин достигли максимума и в ближайшие дни пойдут вниз

Комсомольская правда15:08

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК08:25

Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд

Газета.Ru15:06

Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд

ТАСС07:03

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 20:59, Ашберн
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,3K
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
1,9K
Наука

Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58
Киберспорт

NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO

В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ вчера в 03:56
Футбол

Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ

Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.
Sport.ru 08:28
Здоровье

Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом

По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
28
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

ТАСС 16:12
81
Киберспорт

Liquid обыграла Alliance на Beyond Epic

Alliance уступила Liquid со счетом 0:2 в групповом этапе Beyond Epic. 17 июня в 21:00 МСК Liquid встретится с Empire.
Cyber.sports.ru 16 июня в 16:02
Футбол

«Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии

"Наполи" в серии пенальти одержал победу над туринским "Ювентусом" в финальном матче Кубка Италии по футболу и завоевал трофей.
РИА Новости вчера в 17:18
Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК 11:34
1,2K
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

SpeedMe 16 июня в 05:25
10
Экономика

Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
8
Шоу-бизнес

Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками

Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru 16 июня в 23:48
25
Экономика

Россия строит будущее своей нефтегазохимии

Речь идет о выделении из природного газа тяжелых, более ценных углеводородов с последующей переработкой их в продукты нефтегазохимии — в первую очередь это полимеры.
РИА Новости 01:00
Религия

Отец Сергий ответил на обвинения в захвате женского монастыря

Как ранее сообщала «Областная газета», в конце апреля бывший духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции.
Областная газета вчера в 05:53
3,9K
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
23
Происшествия

Человек погиб в съехавшей в Кенон машине в Чите

Один взрослый погиб в съехавшей в воду озера Кенон машине вечером 18 июня.
Zabnews.ru 19:56
1
Происшествия

Цискаридзе рассказал о «чудовищном» моральном состоянии Ефремова

РИА Новости 19:24
12
Политика

МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
23
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
5,9K
Футбол

«Вулвз», «Ньюкасл» и «Ливерпуль» — самые прибыльные для ставок команды АПЛ. Убыточнее всего ставить на «Арсенал»

Сайт oddschecker подсчитал, сколько можно заработать, если ставить на победу команды АПЛ в каждом матче этого сезона.
BetOn 03:28
Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
1,4K
Политика

Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
2
Политика

Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему статья главы государства Владимира Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была размещена в американском издании The National Interest.
Известия 17:20
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
813
Авто

Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла

Автоэксперты рассказали, какие ошибки часто допускают владельцы автомобиля при проверке уровня масла.
МедиаПоток 10:24
1
Кино

Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы

Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер», которую снимет режиссер из Чили Пабло Ларраин, автор кинолент «Эма: Танец страсти» и «Джеки».
Городовой 13:53
51
Наука

Углекислый газ разложили с помощью СВЧ-разряда

Индикатор вчера в 07:40
Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ 08:56
102
Кино

В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform 10:52
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное