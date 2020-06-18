Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
Читать в источнике
Комментировать3,9K
с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
РБКвчера в 09:34

Подробнее о событии

Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум

Коммерсантъ09:48

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50

Эксперты назвали основные причины роста стоимости бензина после снятия режима самоизоляции

ТАСС07:57

Стоимость бензина АИ-95 побила исторический рекорд

Фонтанка.Ру01:38

Дефицит Аи-95: в России рекордно подорожал бензин

Deita.ru00:15

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК08:25

Биржевая стоимость бензина АИ-95 побила исторический максимум. Ожидается взлёт ценников и на заправках

Life.ruвчера в 11:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:16, Ашберн
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
929
Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
49
Общество

В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании

РБК 15:41
Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Кипр – наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию.
Ведомости 14:22
Технологии

Новая консоль Xbox Series S может стоить не более 250 долларов

В линейке новых консолей Xbox Series X может появиться бюджетная версия Series S, однако её производительность явно оставляет желать лучшего.
Дни24 12:15
7
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии

НТА-Приволжье – Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии.
НТА-Приволжье 11:29
122
Происшествия

Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали

Lenta.ru 07:07
83
Политика

Путин заявил о справедливости ряда претензий к Сталину

Путин пишет, что отсутствие архивных документов свидетельствует о том, что СССР не рассматривал возможность нападения на Германию в превентивном порядке.
ФАН 15:20
7
Общество

Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram

Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
REGNUM 08:20
1,1K
Общество

Путин объяснил, почему был вынужден написать статью о Второй мировой

Президент России Владимир Путин объяснил, для чего он написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest.
ТК Звезда 15:04
Единоборства

Тренер рассказал, что отец Хабиба вылечился от коронавируса

Московский Комсомолец 16:51
Общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
82
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
210
Общество

В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:28
822
Происшествия

Житель Калининграда поджег себя около отдела полиции

Сорокалетний мужчина получил ожоги второй и третьей степени. Позже его отвезли в психиатрическую больницу.
Эхо Москвы 14:31
11
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
32
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,3K
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 с NFC дебютировал в России

В России стартовала продажа фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, который оснащен NFC. Стоимость новинки составляет 3990 руб.
Актуальные Новости вчера в 09:51
26
Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах

Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 14:29
16
Общество

Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
540
Футбол

«Челси» объявил о покупке Вернера

Игрок «Лейпцига» Тимо Вернер перешел в «Челси». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте лондонского клуба.
Vprognoze.ru 05:41
Технологии

Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»

Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru 05:54
170
Общество

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
35
Политика

МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
23
Здоровье

В Воронежской области 53 ребенка тяжело болеют коронавирусом

В стационарах Воронежской области лечение проходят 53 ребенка с осложнениями, вызванным коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 14:35
Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ 08:56
85
Политика

В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ

Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
61
Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
128
Гаджеты

Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS

Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 16:33
1
Происшествия

Планы сжечь сено и декорации на «Манежке» суд счел терактом

BFM.ru 12:08
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное