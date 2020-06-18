Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.
РБКвчера в 09:34

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Эксперты назвали основные причины роста стоимости бензина после снятия режима самоизоляции

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Цены на бензин вырвались из карантина

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Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

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Бензин дорожает. Кому положены субсидии при переходе на газ, а кто может получить топливо бесплатно

Life.ru17:40

Стоимость бензина АИ-95 побила исторический рекорд

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Дефицит Аи-95: в России рекордно подорожал бензин

Deita.ru00:15

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
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Сын Никиты Хрущева скончался в США

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
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РФС извинился перед Федуном и «Спартаком»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил о том, что владельцу «Спартака» Леониду Федуну и клубу в целом были принесены извинения за ситуацию с регламентом Кубка России.
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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На Сахалине медведь напал на пенсионерку

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PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
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Политика

Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ 14:06
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Актриса без лишней скромности даже называет игру Паттинсона великолепной.
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Происшествия

В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина

Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Виталия Наливкина в известном видеопроекте Barakuda, сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков.
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Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
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Абитуриентам предоставили право подать документы в вузы онлайн

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
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Глава Fight Nights готов организовать поединок Плющенко с Навальным

Известный российский промоутер и глава Fight Nights Global Камил Гаджиев дал интервью Sport24, в котором прокомментировал гипотетический бой между бывшим фигуристом Евгением Плющенко и оппозиционером Алексеем Навальным.
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Трамп допустил разрыв отношений с КНР при определенных условиях

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может разорвать отношения с Китаем при определенных условиях.
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Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

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Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны

Москва, 19 июня 2020, 00:40 — REGNUM Минобороны России 19 июня откроет на своём официальном сайте новый мультимедийный раздел «В первые дни Великой Войны», где все желающие смогут ознакомиться суникальными,ранее неизвестнымиархивными документами, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
REGNUM 17:40
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
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Общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
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Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
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«Сочи» проведет двусторонку в случае отмены игры с «Ростовом»

Футбольный клуб "Сочи" проведет двусторонку в случае отмены игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".
Газета.Ru 17:18
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Общество

Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram

Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
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Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен

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Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

Россия находится под воздействием сразу трех экономических шоков, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1 в этом месяце

Ещё в марте Huawei выпустила семейство смартфонов P40, вместе с которым была представлена новая версия фирменной оболочки — EMUI 10.1.
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Вучич поблагодарил Лаврова за первый с начала пандемии визит в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за то, что он нанес первый за время пандемии визит в Белград.
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Политика

Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
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