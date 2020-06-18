с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Политика Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации. 995

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 21

Происшествия Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK. 19

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,9K

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года. 21

Экономика Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России. 77

Здоровье «Список книг для них, как гильотина»: почему нужно отстать от школьника с заданиями на лето К чему приводят перегрузки Многие родители считают, что лето — не время расслабляться: можно отправиться в обучающий лагерь, записаться на дополнительный курс, срочно выучить английский и китайский, научиться играть на саксофоне и подготовиться к полету в космос.

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 485

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 1,7K

Экономика В США предсказали крах доллара в следующем году Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg. 274

Хоккей Никита Филатов завершил карьеру Последним клубом 30-летнего Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 форвард набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.

Наука Ген человека удвоил толщину коры мозга обезьян — исследование Удвоения толщины коры головного мозга у мартышек-игрунок добились внедрением в их геном человеческого гена ARHGAP11B японские и немецкие биологи, сообщает 18 июня журнал Science.

Общество В столичных МФЦ отменили предварительную запись В многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы" с четверга, 18 июня, отменяется предварительная запись для посетителей, которая была введена в рамках режима повышенной готовности. 90

Политика МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы «Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. 23

Общество В Госдуме предложили снизить транспортный налог Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. 92

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала дочку-хозяюшку Телеведущая поделилась в Instagram забавными роликами с участием 1, 5-годовалой Маши Лера Кудрявцева показала подписчикам, как проводит эти жаркие дни в загородном доме.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 795

Происшествия Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове Следственный комитет России в четверг, 18 июня, возбудил уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове в октябре прошлого года. 1