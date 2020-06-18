с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Здоровье Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша. 263

Музыка Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.

Политика Трамп опасается проигрыша на президентских выборах в 2020 году Президент США Дональд Трамп опасается, что может проиграть предстоящие в 2020 году президентский выборы в стране из-за голосования по почте, которое активно поддерживают демократы. 43

Происшествия На пляже на Финском заливе от удара молнии погиб ребенок Семилетний ребенок погиб от удара молнии во время грозы на берегу Финского залива в Петродворцовом районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 94

Политика США ввели санкции против Асада и его жены США ввели санкции против режима президента Сирии Башара Асада в рамках «Закона Цезаря», сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. 532

Гаджеты Apple может переименовать iOS и iPhone Американская корпорация Apple собирается переименовать свою марку iPhone и операционную систему iOS. 6

Общество В Саратове режим самоизоляции продлен до 30 июня С 22 июня разрешены прогулки в скверах и парках. Напомним, что ранее режим самоизоляции в Саратовском регионе был продлен до 21 июня. 28

Биатлон Тихонов: «Моя вина, что я однажды поддержал Драчева. Развалено все до основания» Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью корреспонденту Sport24 Сергею Федорову высказался по поводу ситуации с выборами президента Союза биатлонистов России (СБР).

Политика Помпео назвал Болтона предателем Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой. 13

Политика Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства. 23

Общество Мишустин увидел основания для снятия режима ограничений по всей России Премьер Михаил Мишустин заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в последние дни, которое наблюдается почти во всех регионах, дает основания для плавного и поэтапного снятия ограничений, введенных для борьбы с эпидемией. 43

Кино Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер». 53

Общество В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель. 583

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 497

Общество В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами. 2

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 162

Общество В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 357