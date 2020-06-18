Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
Читать в источнике
Оценить5,1K
с чего всё началось
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).Вести.Ru11:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:50, Ашберн
Космос
В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету
Секрет фирмы 08:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Наука
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58
Политика
Путин объяснил, почему был вынужден написать статью о Второй мировой
Президент России Владимир Путин объяснил, для чего он написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest.
ТК Звезда 15:04
Экономика
Названы положительные последствия пандемии для мировой экономики
Эпидемия коронавируса может привести к некоторым положительным изменениям в мировой экономике, хотя и нанесет ей серьезный ущерб.
Lenta.ru 21:44
Футбол
Давид Луиз объяснил неудачную игру в матче с «Манчестер Сити»
Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луиз поделился эмоциями после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в 28-м туре АПЛ.
Советский спорт 04:11
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Специалисты сообщили о намерении компании Microsoft развернуть принудительную установку операционной системы Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением более старых версий.
Vevby.ru 16:39
Общество
В Приморье от коронавируса скончались еще два человека
В Приморье коронавирусом заразились еще 103 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости 20:20
Общество
Развеян популярный миф о микроволновках
Lenta.ru 20:55
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Здоровье
Мексика обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки
Мехико, 19 июня 2020, 04:03 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки было выявлено рекордное для страны число зараженных коронавирусом нового типа — 5662 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.
REGNUM 21:03
Происшествия
В Бурятии скончался 15-й пациент с коронавирусом
Байкал-Daily 21:13
Армия и оружие
На видео попали обломки секретных американских ракет с лезвиями
На видео попали обломки секретных американских ракет с лезвиями AGM-114R9X.
Ferra 09:00
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Гаджеты
Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1
Смартфоны серии Р40 компания Huawei начала выпускать в марте текущего года со старой прошивкой.
NewInform 03:04
Армия и оружие
Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией
Киев поставлял РФ двигатели вплоть до 2014 года.
ГЛАС.RU 09:18
Происшествия
СК опубликовал видео с убегающим от следователей иркутским чиновником
Следственный комитет распространил видео, на котором видно, как начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска пытается скрыться от следователей.
РБК 07:35
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 18:32
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:41
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Авто
Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода
Добиться увеличения запаса хода специалисты компании смогли благодаря изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения и использованию более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y. Кроме того, были установлены специальные колёса с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.
Somanyhorses 16 июня в 10:52
Политика
Путин рассказал о звонках его внуков в Кремль
Напомним, в 2017 году в ходе прямой линии лидер России рассказывал о том, что у него недавно родился второй внук, а старший ходит в детский сад.
Журналистская правда 07:17
Кино
Warner Bros. создаст собственный аналог ComicCon
NewInform вчера в 09:24
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17