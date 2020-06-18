с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Наука Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.

Экономика Названы положительные последствия пандемии для мировой экономики Эпидемия коронавируса может привести к некоторым положительным изменениям в мировой экономике, хотя и нанесет ей серьезный ущерб.

Футбол Давид Луиз объяснил неудачную игру в матче с «Манчестер Сити» Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луиз поделился эмоциями после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в 28-м туре АПЛ.

Технологии Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004 Специалисты сообщили о намерении компании Microsoft развернуть принудительную установку операционной системы Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением более старых версий. 8

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Здоровье Мексика обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки Мехико, 19 июня 2020, 04:03 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки было выявлено рекордное для страны число зараженных коронавирусом нового типа — 5662 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Происшествия СК опубликовал видео с убегающим от следователей иркутским чиновником Следственный комитет распространил видео, на котором видно, как начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска пытается скрыться от следователей. 85

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 479

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 20

Авто Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода Добиться увеличения запаса хода специалисты компании смогли благодаря изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения и использованию более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y. Кроме того, были установлены специальные колёса с уменьшенным на 2% сопротивлением качению. 151

Политика Путин рассказал о звонках его внуков в Кремль Напомним, в 2017 году в ходе прямой линии лидер России рассказывал о том, что у него недавно родился второй внук, а старший ходит в детский сад. 1,9K