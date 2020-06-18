с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Общество Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. 264

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 17

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 1,8K

Политика Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом Замгоссекретаря США по законодательным вопросам афроамериканка Мэри Тэйлор уволилась со своего поста из-за "комментариев и действий" президента США Дональда Трампа по поводу "расовой несправедливости", сообщает в пятницу издание Washington Post.

Финансы Банки Европы потратят $1,5 трлн на дешевые кредиты для компаний Предложение Евроцентробанка о формировании пакета ультрадешевых трехлетних займах было принято 742 банками на общую сумму 1,31 трлн евро ($1,5 трлн) 18 июня, сообщает Bloomberg.

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 12

Кино Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер». 52

Шоу-бизнес 66-летняя Любовь Успенская пришла на проект «Дом-2» Оказалось, что Любовь пришла к главному шансонье проекта Илье Яббарову, чтобы спеть с ним дуэтом и помочь в одном важном деле. 9

Космос SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов. 11

Футбол Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.

Финансы ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 19 июня Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на пятницу, 19 июня 2020 года.

Здоровье Коронавирус в Корсакове: число контактных лиц в районе превысило 1100 человек Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», сейчас в городе действует режим ЧС. Число контактных лиц в районе превысило 1100 человек.