с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Общество Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами Минприроды предложило ужесточить правила выдачи лицензий на сбор, обработку, обезвреживание, транспортировку и хранение отходов I—IV класса опасности.

Путешествия Названы самые дешевые направления для путешествий по России в июле Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали города России, в которые дешевле всего будет поехать в июле 2020 года, исходя из стоимости авиаперелетов и проживания, передает RT. 3

Политика Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны. 9

Политика В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 117

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 2,5K

Общество Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. 480

Происшествия Бастрыкин направил в КЧР криминалистов для поиска двух детей Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Карачаево-Черкесию следователей-криминалистов центрального аппарата СК для оказания помощи в поиске двух пропавших детей.

Армия и оружие Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями Министр обороны США Марк Эспер на видеоконференции глав военных ведомств стран НАТО указал на безотлагательность переговоров с Россией и Китаем по контролю над вооружениями, говорится в заявлении Пентагона.

Политика Трамп пригрозил полностью разорвать отношения с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о том, что существует возможность полного разрыва отношений между Америкой и Китаем. 10

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 94

Технологии Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными» Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play. 174

Политика МИД прокомментировал возможность открытия границ для россиян Говоря об открытии границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, в ведомстве отметили, что пока угрозу распространения COVID-19 в мировом масштабе преодолеть не удалось. 24

Технологии Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям. 15

Технологии Эксперт рассказал, как нельзя заряжать смартфон Эксперт предупредил, что особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля, потому что из-за этого аккумулятор смартфона может полностью разрядиться.

Политика Помпео назвал Болтона предателем Госсекретарь США Майк Помпео счел экс-помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона предателем. 18

Армия и оружие Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны «Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны. 142