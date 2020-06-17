Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБКвчера в 09:34
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Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
Хоккеист Дацюк пришел на службу в захваченный храм на Урале
Известия вчера в 09:05
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Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Происшествия
Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова
РИА Новости 06:50
Общество
Роскомнадзор снял ограничения на работу Telegram в России
Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
BFM.ru 08:17
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «и ни о каком давлении не может быть и речи».
Моя Москва.онлайн 06:06
Общество
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В Улан-Удэ подросток пытался устроить взрыв в техникуме
В Бурятии завершено расследование в отношении 19-летнего местного жителя, который намеревался устроить взрыв в одном из техникумов Улан-Удэ.
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Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили
Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 07:34
Политика
Путин выступит с обращением по поправкам к Конституции 29 или 30 июня
Президент России Владимир Путин планирует обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
МР7.ру 02:07
Экономика
Все фракции Госдумы одобрили введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.
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Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Парламентская газета 07:03
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Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском вчера в 10:09
Футбол
В РФС анонсировали расследование после заражения игроков «Ростова»
Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут расследование по факту заражения игроков «Ростова» коронавирусом.
РБК 08:07
Общество
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Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 00:25
Технологии
Сооснователь Mail.ru Group привлек $100 млн в новый венчурный фонд
Сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин запустил второй венчурный фонд — Grishin Robotics Fund II.
РБК 08:12
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
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iReactor 02:14
Происшествия
Школьницы в белье станцевали у мемориала в Калуге
7 новостей 07:43
Общество
Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ в 2020 году
Министерство просвещения совместно с Рособрнадзором утвердили расписание проведения ЕГЭ.
Южный Федеральный вчера в 12:18
Политика
Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией
Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на YouTube-канале TaToTake.
Lenta.ru 06:30
Происшествия
Участники «Артподготовки» осуждены на сроки от 6 до 13 лет
Второй окружной военный суд Москвы приговорил участников террористического сообщества Андрея Толкачёва, Юрия Корного и Андрея Кептю на сроки от 6 до 13 лет лишения свободы.
НТВ 07:28
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
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РБК 05:55
Политика
Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
«Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ 07:48
Общество
В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом Победы
"Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, находятся на карантине в санаториях, домах отдыха в прекрасных условиях", - заметил представитель Кремля, комментируя сообщения СМИ, что перед Парадом 80 фронтовиков проходят карантин.
Российская газета 07:01
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Общество
В РФ снизилось число регионов со сложной коронавирусной ситуацией
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество регионов России с опасной ситуацией по коронавирусу сократилось.
Москва 24 05:55
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Росздравнадзор: в России от коронавируса умерли 489 медиков
В России умерло 489 медицинских сотрудников, заразившихся коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову.
Ведомости 04:42
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05