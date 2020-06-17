Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну.РБКвчера в 09:34
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Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Космос
Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября
Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года.
Военное дело 01:29
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Происшествия
Суд вынес приговор трем участникам «Артподготовки», готовившим теракт
Суд признал виновными в подготовке терактов участников "Артподготовки" (запрещенная в РФ террористическая организация) Андрея Толкачева, Юрия Корного, Андрея Кептю.
РЕН ТВ 07:08
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Спорт
Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в облегающем топе
Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.
Чемпионат 02:40
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Футбол
Де Йонг и Роберто пропустят матч с «Севильей» из-за травм
Защитник Серхи Роберто и полузащитник Френки де Йонг пропустят матч «Барселоны» с «Севильей», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Чемпионат 07:20
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Единоборства
Плющенко заявил о готовности выйти на ринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что готов провести спарринг с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который осудил семью Плющенко.
Metaratings 02:46
Футбол
«Челси» объявил о покупке Тимо Вернера
Российская газета 06:27
Политика
В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»
Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
ТАСС 06:20
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 16 июня в 07:34
Гаджеты
IPhone 11 признан самым популярным смартфоном в мире
Второе место занял еще один смартфон из "яблочной" линейки, iPhone 11 Pro Max — 9% продаж. Тройку лидеров замкнул iPhone 11 Pro — 7%.
Деловое.ТВ 06:00
Происшествия
Российского солдата осудили за съемки порно в гостиницах
Военнослужащий одной из воинских частей Тверского гарнизона во время прохождения службы снимал порнографические видеоролики и размещал их в интернете.
Lenta.ru 05:45
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
В США вышла в свет скандальная биография Меланьи Трамп
Первая леди США Меланья Трамп оказалась не "трофейной женой", как было принято считать с тех пор, как ее супруг стал президентом США.
Газета.Ru 16 июня в 16:46
Общество
Сергей Гусев отстранен от должности мэра Охи
Охинский городской суд принял решение отстранить коммуниста от занимаемой должности с сегодняшнего дня.
Сахалин.Инфо вчера в 23:53
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Общество
Попова назвала условие для открытия международных рейсов
Россия откроет границы, когда власти будут уверены, что риски завоза инфекции в страну минимальны.
Свободная Пресса 06:54
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов впервые рассказал о деталях развода с Аленой Гавриловой
Одним из основных вопросов, который волновал поклонников, стало расставание Агаларова с его женой, Аленой Гавриловой.
iReactor 07:18
Футбол
У назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус
Ассистент арбитра Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
РБК 06:02
Происшествия
Медведь задрал пенсионерку на Сахалине
Ранее трагедия произошла 8 июня в Смирныховском районе, когда медведь задрал геодезиста (жителя Южно-Сахалинска), проверявшего в лесу геодезические знаки.
Интерфакс - Россия 06:40