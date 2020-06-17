с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 168

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,5K

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 208

Космос Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года. 7

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 15

Происшествия Суд вынес приговор трем участникам «Артподготовки», готовившим теракт Суд признал виновными в подготовке терактов участников "Артподготовки" (запрещенная в РФ террористическая организация) Андрея Толкачева, Юрия Корного, Андрея Кептю.

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 116

Спорт Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в облегающем топе Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.

Футбол Де Йонг и Роберто пропустят матч с «Севильей» из-за травм Защитник Серхи Роберто и полузащитник Френки де Йонг пропустят матч «Барселоны» с «Севильей», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Политика В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя» Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ". 9

Общество Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 65

Энергетика Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику. 886

Гаджеты IPhone 11 признан самым популярным смартфоном в мире Второе место занял еще один смартфон из "яблочной" линейки, iPhone 11 Pro Max — 9% продаж. Тройку лидеров замкнул iPhone 11 Pro — 7%. 8

Происшествия Российского солдата осудили за съемки порно в гостиницах Военнослужащий одной из воинских частей Тверского гарнизона во время прохождения службы снимал порнографические видеоролики и размещал их в интернете. 6

Общество В США вышла в свет скандальная биография Меланьи Трамп Первая леди США Меланья Трамп оказалась не "трофейной женой", как было принято считать с тех пор, как ее супруг стал президентом США.

Общество У Назарбаева обнаружили коронавирус У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба. 570

Шоу-бизнес Эмин Агаларов впервые рассказал о деталях развода с Аленой Гавриловой Одним из основных вопросов, который волновал поклонников, стало расставание Агаларова с его женой, Аленой Гавриловой.

Футбол У назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус Ассистент арбитра Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).