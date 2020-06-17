Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила
 56,751 тыс. руб. за тонну.
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Стоимость бензина Аи-95 установила новый рекорд

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Стоимость бензина Аи-95 на российских биржах побила новый рекорд

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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд

ТАСС07:03

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБКвчера в 09:34
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