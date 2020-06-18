Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов
 по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
Вести.Ru11:26

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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Оптовые цены на бензин достигли максимума и в ближайшие дни пойдут вниз

Комсомольская правда15:08

Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд

Газета.Ru15:06

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК08:25

Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд

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Цены на СУГ бьют рекорды

Коммерсантъ18:50

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 20:46, Ашберн
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