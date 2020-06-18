с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 13

Армия и оружие Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии Американский лидер отметил, что США "сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого", а германская сторона "задерживает платежи в НАТО".

Политика Соперника Лукашенко на выборах доставили на допрос Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, планирующего принять участие в выборах президента Республики Беларусь, доставили на допрос вместе с сыном Эдуардом, сообщает в телеграм-канале Белтелерадиокомпании .

Кино Режиссер нового «Кэндимена» Ниа ДаКоста показала ролик-предысторию Режиссер нового «Кэндимена» Ниа ДаКоста опубликовала в своем Twitter короткометражную предысторию фильма, снятую с помощью кукол и теней.

Политика Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре. 2

Здоровье Более 900 пациентов вылечили от коронавируса в полевом госпитале в Красноярском крае Более 900 пациентов из числа работников золотодобывающего предприятия вылечили военные врачи Центрального военного округа и специалисты Федерального медико-биологического агентства в полевом многопрофильном мобильном госпитале Минобороны, развернутом в поселке Еруда Красноярского края для локализации вспышки коронавирусной инфекции.

Музыка Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным, напоминают организаторы.

Футбол Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.

Экономика В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.

Политика Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве. 33

Общество Голикова: Второй волны коронавируса может не быть Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. 411

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился Отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса. 1

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 319

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 1

Общество У Назарбаева обнаружили коронавирус У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба. 632

Политика Азербайджан планирует в ближайшее время начать поставки газа в ЕС Азербайджан в ближайшее время начнет поставки газа в страны - члены Евросоюза.