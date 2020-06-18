За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.

с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

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