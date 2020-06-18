Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБК17 июня в 09:34
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Оптовые цены на бензин достигли максимума и в ближайшие дни пойдут вниз
Комсомольская правда18 июня в 15:08
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Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 05:30
Армия и оружие
В Китае освободили десять взятых в плен индийских солдат
Нью-Дели, 19 июня 2020, 06:49 — REGNUM Китайское командование освободило десять индийских военнослужащих, которые были взяты в плен во время пограничных столкновений три дня назад, сообщает 18 июня индийская газета Hindu со ссылкой на источник в спецслужбах.
REGNUM 18 июня в 23:49
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег
Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
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Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
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Известия 18 июня в 18:08
Армия и оружие
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы
На Параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры.
Комсомольская правда вчера в 03:30
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Армия и оружие
Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит вчера в 08:15
Общество
Количество умерших от коронавируса в России превысило 8 тысяч
За сутки зарегистрировано 7889 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 576 952.
Коммерсантъ 03:59
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Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Политика
Болтон сообщил о негативном отношении Трампа к Макрону
Вашингтон, 20 июня 2020, 08:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в личных беседах опускался до оскорбительных высказываний в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, написал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
REGNUM 01:36
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
Общество
Россияне смогут увидеть затмение Венеры
Российская газета 18 июня в 18:57
Общество
Жителям Смоленской области разрешили прогулки вдвоем и спорт на улице
Смоленская область с 20 июня приступила к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, жителям региона разрешены занятия спортом на открытом воздухе, прогулки вдвоем и посещение непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, сообщает правительство.
РИА Новости 05:58
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Происшествия
Разряд молнии убил табун лошадей в Казахстане
В Казахстане разряд молнии убил табун лошадей. ЧП произошло в Карагандинской области, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:20
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Общество
В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС вчера в 02:24
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек
Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа.
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
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США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
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Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Политика
Предвыборный штаб Бабарико подал документы в ЦИК Белоруссии
Полный пакет документов претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико поданы в республиканский ЦИК, сообщил предвыборный штаба политика в официальном Telegram-канале.
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Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Для завершения строительства трубопровода «Северный поток–2» используются все возможные технические средства, проект уже завершен в инвестиционном и экономическом плане, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак в интервью немецкому изданию Handelsblat.
Rambler News Service 06:00
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
Гроза и шквалистый ветер ожидаются в субботу в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 00:55