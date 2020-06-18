Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
РБК17 июня в 09:34

Подробнее о событии

Бензин стал дефицитом. Что будет с ценами на топливо летом

РИА Новостивчера в 01:00

Оптовые цены на бензин достигли максимума и в ближайшие дни пойдут вниз

Комсомольская правда18 июня в 15:08

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК18 июня в 08:25

Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум

Коммерсантъ18 июня в 09:48

Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд

Газета.Ru18 июня в 15:06

Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд

ТАСС18 июня в 07:03

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфакс17 июня в 13:50
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 05:30
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Армия и оружие

В Китае освободили десять взятых в плен индийских солдат

Нью-Дели, 19 июня 2020, 06:49 — REGNUM Китайское командование освободило десять индийских военнослужащих, которые были взяты в плен во время пограничных столкновений три дня назад, сообщает 18 июня индийская газета Hindu со ссылкой на источник в спецслужбах.
REGNUM 18 июня в 23:49
5
Происшествия

В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег

Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru 05:49
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Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин опубликовал статью o Второй мировой войне в американском журнале National Interest.
Известия 18 июня в 18:08
3,6K
Армия и оружие

Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы

На Параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры.
Комсомольская правда вчера в 03:30
41
Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
1
Армия и оружие

Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии

Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит вчера в 08:15
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Общество

Количество умерших от коронавируса в России превысило 8 тысяч

За сутки зарегистрировано 7889 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 576 952.
Коммерсантъ 03:59
Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
41
Политика

Болтон сообщил о негативном отношении Трампа к Макрону

Вашингтон, 20 июня 2020, 08:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в личных беседах опускался до оскорбительных высказываний в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, написал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
REGNUM 01:36
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,7K
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа

Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
17
Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
364
Общество

Россияне смогут увидеть затмение Венеры

Российская газета 18 июня в 18:57
16
Общество

Жителям Смоленской области разрешили прогулки вдвоем и спорт на улице

Смоленская область с 20 июня приступила к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, жителям региона разрешены занятия спортом на открытом воздухе, прогулки вдвоем и посещение непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, сообщает правительство.
РИА Новости 05:58
23
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
245
Происшествия

Разряд молнии убил табун лошадей в Казахстане

В Казахстане разряд молнии убил табун лошадей. ЧП произошло в Карагандинской области, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:20
Здоровье

Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
80
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
1,7K
Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС вчера в 02:24
4K
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Общество

В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек

Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа.
Вестник 04:33
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
5
Политика

США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
РИА Новости 05:45
430
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Политика

Предвыборный штаб Бабарико подал документы в ЦИК Белоруссии

Полный пакет документов претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико поданы в республиканский ЦИК, сообщил предвыборный штаба политика в официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 05:59
Политика

Новак рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»

Для завершения строительства трубопровода «Северный поток–2» используются все возможные технические средства, проект уже завершен в инвестиционном и экономическом плане, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак в интервью немецкому изданию Handelsblat.
Rambler News Service 06:00
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве

Гроза и шквалистый ветер ожидаются в субботу в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 00:55
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