с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Наука Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.

Здоровье Названы пять симптомов рака кишечника Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле. 23

Гаджеты Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS. 1

Общество В польском замке обнаружили нацистский тайник В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.

Общество Сын Никиты Хрущева скончался в США В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. 20

Политика Собянин разъяснил поправку о президентских сроках Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 43

Общество Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы". 2,3K

Кино Трейлер «Отряда самоубийц 2» может выйти этим летом Как стало известно порталу We Got This Covered, в скором времени в свет должен выйти дебютный проморолик к предстоящему блокбастеру «Отряд самоубийц 2». Согласно источнику, первые кадры из фильма будут представлены публике в августе на мероприятии DC FanDome.

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 1,2K

Футбол Валерий Карпин прокомментировал реакцию «Сочи» на перенос матча Интересно, что в прошлом году был перенесен матч «Сочи» против «Оренбурга», поскольку десять игроков сочинцев заболели ангиной.

Происшествия Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону. 79

Авто Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода Добиться увеличения запаса хода специалисты компании смогли благодаря изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения и использованию более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y. Кроме того, были установлены специальные колёса с уменьшенным на 2% сопротивлением качению. 151

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 788

Единоборства Плющенко хочет устроить спарринг с Навальным Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании и тренер Евгений Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с политиком Алексеем Навальным, который ранее выступил с критикой в адрес спортсмена за призыв проголосовать за поправки в Конституцию. 7

Технологии Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям. 12

Экономика Пассажиров поддержат на плаву В Минтрансе уточняют, что «перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень».