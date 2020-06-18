с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Технологии Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям. 14

Культура Артист иркутского драмтеатра Алексей Лобанов трагически погиб В мае 2000 года был приглашён в труппу Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

Технологии Microsoft готовится выпустить бюджетный Xbox Series S Сотрудники издания WCCFtech пишут, что стоимость новой бюджетной версии Xbox Series S от Microsoft может составить всего 250 долларов. 8

Происшествия Внук экс-губернатора Хабаровского края арестован за пьяное ДТП Виктор Ишаев являлся губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, затем был полпредом президента РФ в ДФО. 799

Футбол Стало известно расписание сборной России на перенесенном Евро-2020 Третью игру группового этапа Россия сыграет с Данией в Копенгагене 21 июня. Сам чемпионат Европы продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 790

Путешествия Страх и нетерпение: Греция ждет возвращения массового туризма Туристы могут прибывать только в аэропорты Салоник и Афин, откуда уже смогут путешествовать по островам.

Армия и оружие Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада. 7

Хоккей Никита Филатов завершил карьеру Последним клубом 30-летнего Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 форвард набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.

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Общество Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.

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Здоровье В Бурятии выздоровели от коронавируса более 1600 человек По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 19 июня, в республике зарегистрировано 2501 (+55) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. 147

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Экономика Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2% Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% на поддержку занятости и сделать их доступнее для бизнеса.