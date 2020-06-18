Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
Стоимость бензина марки Аи-95 17 июня увеличилась на 0,87%, составив 56 751 рубль за тонну, следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).Forbesвчера в 11:12
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