с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,3K

Происшествия Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса». 396

Политика В Кремле рассказали о мотивах Путина при написании статьи о ВОВ Главным мотивом президента России Владимира Путина при написании статьи о событиях Второй мировой войны было чувство опасности «исторического забвения».

Происшествия В Москве молния ударила в посетителей парка В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на публикации в СМИ, в которых со ссылкой на неназванные источники рассказывалось о якобы устраивавшихся им оргиях. 1

Происшествия Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею при нападении на улице Бургомистр туристического города Брюгге на северо-западе Бельгии Дирк Де Фау подвергся нападению: он получил ножевое ранение в шею и госпитализирован, преступник задержан.

Технологии Консоль PlayStation 5 засняли на производстве В сети появился снимок, на котором видно, как работники Sony держат в руках PlayStation 5. Отмечается, что увеличенные габариты консоли призваны уменьшить уровень шумов, свойственных PlayStaion 4, а также нагрев корпуса. 4

Политика В Кремле назвали отношения России и Польши плохими Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных. 117

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 108

Гаджеты Платформу «MediaTek Helio G35» первым получит Realme C11 В основу нового устройства ляжет платформа «MediaTek Helio G35». Данная платформа пока даже не представлена.

Общество Состоялся релиз The Last of Us Part II 19 июня в 0:01 мск на PlayStation 4 состоялся российский релиз The Last of Us Part II. 131

Экономика Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него. 3

Гаджеты Самый «правильный» способ использовать 64-ядерный процессор AMD Threadripper 3990X Благо, пикселей хватает, ведь Threadripper 3990X поддерживает многопоточность: в Windows его 64 физических ядра превращаются в 128 виртуальных.

Политика Песков объяснил решение Путина провести парад 24 июня В Кремле объяснили решение Владимира Путина провести парад Победы 24 июня. Президент учитывал позитивную динамику выхода из пандемии. 20

Политика Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах Опыт московских медиков поможет додавить коронавирусную инфекцию в регионах, заявил президент России Владимир Путин 20 июня на встрече с медицинскими работниками. 25