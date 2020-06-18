Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).Вести.Ru18 июня в 11:26
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Оптовые цены на бензин достигли максимума и в ближайшие дни пойдут вниз
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