Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
Читать в источнике
Комментировать4,4K
с чего всё началось
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов
 по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
Вести.Ru18 июня в 11:26

Подробнее о событии

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК18 июня в 08:25

Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето

Комсомольская правдавчера в 06:06

Бензин стал дефицитом. Что будет с ценами на топливо летом

РИА Новостивчера в 01:00

Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум

Коммерсантъ18 июня в 09:48

Бензин в России рекордно подорожал

Московский Комсомолецвчера в 08:55

Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд

ТАСС18 июня в 07:03

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфакс17 июня в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru 13:10
39
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
321
Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru 02:40
541
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
932
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
8
Происшествия

На Украине задержали планировавшего теракты в Донбассе боевика ВСУ

Правоохранительные органы Украины задержали бывшего участника ВСУ, который подозревается в организации терактов на временно подконтрольной Киеву территории Луганской Народной Республики.
ИА Новороссия 12:33
Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
6
Футбол

Леонид Слуцкий: Начало матча с «Уралом» мы провалили

Начало мы провалили, а потом сравняли счет и там мы уже доминировали.
Bookmaker-ratings.ru 10:23
Общество

Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
705
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:02
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости 05:23
439
Единоборства

Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов

Metaratings вчера в 15:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
67
Политика

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
50
Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
249
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1,3K
Политика

Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случая 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российская газета 14:07
110
Фигурное катание

Черкасова прокомментировала убытки академии Плющенко

Sport.ru 05:29
Технологии

В Сети появилось фото PlayStation 5 с завода

В Интернете опубликовано фото игровой консоли PlayStation 5, якобы сделанное на заводе.
News.ru 10:31
5
Общество

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 10:04
64
Футбол

Джикия стал лучшим игроком матча «Спартака» с «Арсеналом»

ProstoProSport 12:11
Игры

Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно

Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна вчера в 14:41
3
Общество

Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса

В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
35
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
395
Здоровье

Врач рассказала, как можно определить рак по запаху

Evo-rus.com вчера в 04:58
73
Политика

В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров

RuNews24.ru 01:42
105
Политика

Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу

Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
119
Общество

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер

Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова.
Snob.ru 18 июня в 15:46
912
Авто

Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

Тарантас Ньюс 07:48
3
Армия и оружие

В Сирии террористы подорвали автобус и убили десятки солдат Асада

Lenta.ru 10:21
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное