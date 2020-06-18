с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 3,7K

Политика В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 261

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 1,9K

Армия и оружие Эсминец США вошел в Черное море Как сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, американский эсминец класса Arleigh Burke Porter начал переход в Черное море с целью проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе. 72

Энергетика Нефть WTI дорожает на 3% на ожиданиях по спросу Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 3,12% — до 40,05 доллара за баррель. Утром нефть дорожала примерно на 1%.

Общество «Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе 5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 4

Происшествия Липчанин сбросил с моста друга, молодой парень утонул По данным Следственного комитета, погибшим оказался 27-летний липчанин, его труп нашли под мостом реки Воронеж, молодого человека умышленно столкнул в воду знакомый.

Политика Доработанный план восстановления экономики направили Путину Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. 22

Политика Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.

Киберспорт FIFA 21 выйдет 9 октября. Представлен дебютный трейлер симулятора Одним из главных анонсов стал дебютный трейлер футбольного симулятора FIFA 21.

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.

Футбол Чемпионат России по футболу возобновляется после карантина Менее ожесточенная борьба идет у «Оренбурга» (23 очка), «Рубина» (23), «Крыльев Советов» (22) и «Ахмата» (20) Поскольку в сезоне из-за коронавируса стыковые матчи не состоятся, высший дивизион покинут только два клуба.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 827