с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Происшествия ФСБ задержала членов банды Басаева за нападение на Дагестан Ставрополь, 17 июня 2020, 14:05 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. 512

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 793

Общество С 19 июня изменится расчет больничных и пособий 19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам. 6

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 21

Здоровье Названы пять симптомов рака кишечника Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле. 23

Шоу-бизнес Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня. 68

Общество В Краснодарском крае назвали дату открытия гостиниц Все гостиницы и отели Краснодарского края смогут возобновить работу с 21 июня, заявил глава региона Вениамин Кондратьев 18 июня в ходе заседания оперативного штаба. 2

Общество Приморцев бесплатно протестируют на коронавирус С 22 по 29 июня взрослые и дети, проживающие в Приморском крае, смогут пройти тестирование на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона. 10

Здоровье В Липецкой области откроются торговые центры Показатели распространения коронавирусной инфекции позволяют переходить ко второму этапу снятия ограничения в Липецкой области. 11

Общество Турецкие СМИ перепутали жену Зеленского с певицей Верой Брежневой Издание сопроводило статью о первой леди Украины изображением кадра из фильма "8 лучших свиданий", в котором сыграли Зеленский и Брежнева.

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 1,7K

Общество Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок». 25

Экономика Отечественные смартфоны убирают с полок Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ"). 23

Политика Помпео назвал Болтона предателем Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года. 19

Политика Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии. 33

Политика Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США Facebook и Twitter заявили об отсутствии признаков иностранного вмешательства в протесты в США.

Здоровье Число заражённых коронавирусом в Забайкалье сегодня достигло 2263 Коронавирус выявлен на сегодня в Чите и в 27 районах края.