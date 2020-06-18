Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
Читать в источнике
Оценить5,1K
с чего всё началось
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).Вести.Ru11:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 23:20, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержала членов банды Басаева за нападение на Дагестан
Ставрополь, 17 июня 2020, 14:05 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году.
REGNUM вчера в 07:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 19:01
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 вчера в 00:47
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым
Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня.
Невские Новости вчера в 17:24
Футбол
Валерий Карпин прокомментировал реакцию «Сочи» на перенос матча
Интересно, что в прошлом году был перенесен матч «Сочи» против «Оренбурга», поскольку десять игроков сочинцев заболели ангиной.
ProstoProSport 14:45
Общество
В Краснодарском крае назвали дату открытия гостиниц
Все гостиницы и отели Краснодарского края смогут возобновить работу с 21 июня, заявил глава региона Вениамин Кондратьев 18 июня в ходе заседания оперативного штаба.
ИА Красная Весна 06:49
Общество
Названы основные симптомы коронавируса у детей
Русская Планета 16:03
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
Общество
Приморцев бесплатно протестируют на коронавирус
С 22 по 29 июня взрослые и дети, проживающие в Приморском крае, смогут пройти тестирование на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 22:21
Здоровье
В Липецкой области откроются торговые центры
Показатели распространения коронавирусной инфекции позволяют переходить ко второму этапу снятия ограничения в Липецкой области.
ГТРК Липецк 03:48
Общество
Турецкие СМИ перепутали жену Зеленского с певицей Верой Брежневой
Издание сопроводило статью о первой леди Украины изображением кадра из фильма "8 лучших свиданий", в котором сыграли Зеленский и Брежнева.
iReactor 21:39
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Общество
Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках
Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 11:15
Происшествия
Утонувший в машине мужчина ездил на Кенон с компанией на рыбалку
Установлено, что четверо мужчин с двумя детьми отдыхали и рыбачили на берегу Кенона. Машина с людьми внутри покатилась в воду.
Чита.Ру 21:57
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
РИА Новости 15:49
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 10:56
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости 21:36
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 22:31
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске
В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.
Иркутск Сегодня 20:25
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ 08:33
Политика
Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США
Facebook и Twitter заявили об отсутствии признаков иностранного вмешательства в протесты в США.
Росбалт 20:40
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия вчера в 16:16
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Забайкалье сегодня достигло 2263
Коронавирус выявлен на сегодня в Чите и в 27 районах края.
ГТРК Чита 16 июня в 00:47
Наука
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58