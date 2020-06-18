Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов
 по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
Вести.Ru11:26

Подробнее о событии

Цены на СУГ бьют рекорды

Коммерсантъ18:50

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50

Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд

Газета.Ru15:06

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК08:25

Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд

ТАСС07:03

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Оптовые цены на бензин достигли максимума и в ближайшие дни пойдут вниз

Комсомольская правда15:08
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 23:20, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала членов банды Басаева за нападение на Дагестан

Ставрополь, 17 июня 2020, 14:05 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году.
REGNUM вчера в 07:05
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Политика

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 19:01
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Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
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Общество

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 вчера в 00:47
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
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Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
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Шоу-бизнес

Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым

Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня.
Невские Новости вчера в 17:24
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Футбол

Валерий Карпин прокомментировал реакцию «Сочи» на перенос матча

Интересно, что в прошлом году был перенесен матч «Сочи» против «Оренбурга», поскольку десять игроков сочинцев заболели ангиной.
ProstoProSport 14:45
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Общество

В Краснодарском крае назвали дату открытия гостиниц

Все гостиницы и отели Краснодарского края смогут возобновить работу с 21 июня, заявил глава региона Вениамин Кондратьев 18 июня в ходе заседания оперативного штаба.
ИА Красная Весна 06:49
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Общество

Названы основные симптомы коронавируса у детей

Русская Планета 16:03
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
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Общество

Приморцев бесплатно протестируют на коронавирус

С 22 по 29 июня взрослые и дети, проживающие в Приморском крае, смогут пройти тестирование на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 22:21
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Здоровье

В Липецкой области откроются торговые центры

Показатели распространения коронавирусной инфекции позволяют переходить ко второму этапу снятия ограничения в Липецкой области.
ГТРК Липецк 03:48
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Общество

Турецкие СМИ перепутали жену Зеленского с певицей Верой Брежневой

Издание сопроводило статью о первой леди Украины изображением кадра из фильма "8 лучших свиданий", в котором сыграли Зеленский и Брежнева.
iReactor 21:39
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
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Общество

Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках

Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 11:15
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Происшествия

Утонувший в машине мужчина ездил на Кенон с компанией на рыбалку

Установлено, что четверо мужчин с двумя детьми отдыхали и рыбачили на берегу Кенона. Машина с людьми внутри покатилась в воду.
Чита.Ру 21:57
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Здоровье

Врач рассказала, как определить рак по запаху

РИА Новости 15:49
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
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Экономика

Отечественные смартфоны убирают с полок

Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости 21:36
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске

В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.
Иркутск Сегодня 20:25
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Политика

Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ 08:33
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Политика

Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США

Facebook и Twitter заявили об отсутствии признаков иностранного вмешательства в протесты в США.
Росбалт 20:40
Происшествия

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Известия вчера в 16:16
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Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Забайкалье сегодня достигло 2263

Коронавирус выявлен на сегодня в Чите и в 27 районах края.
ГТРК Чита 16 июня в 00:47
Наука

Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58
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