с чего всё началось

Биржевая цена бензина обновила исторический рекорд в четверг 18 июня второй день подряд. Если вчера потолок стоимости пробил Аи-95 после рекордного роста цены Аи-92 на прошлой неделе, то сегодня цены Аи-92 и Аи-95 одновременно достигли новых максимумов впервые в истории.

Биржевая цена бензина в России обновила рекорд второй день подряд

Хоккей Шведский защитник Юсе перешел в клуб КХЛ «Спартак» Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал соглашение со шведским защитником Эмилем Юсе.

Футбол «Торпедо» объявило о назначении Игнашевича на пост главного тренера Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футбол «Матч ТВ» не рассматривает продажу сублицензии на матчи РПЛ Телеканал «Матч ТВ» не рассматривает вариант продажи сублицензии на трансляцию матчей Российской Премьер-лиги, заявил креативный директор канала Гавриил Гордеев в ходе пресс-конференции.

Футбол У бывшего тренера «Барселоны» Унсуэ выявлена неизлечимая болезнь У тренера диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), который со временем приводит к параличу.

Киберспорт Complexity Gaming вышли в финал верхней сетки BLAST Premier Spring Завершился второй полуфинальный матч верхней сетки на BLAST Premier Spring, в котором встречались Natus Vincere против Complexity Gaming, и от части с некой сенсацией победу одержал именно европейский коллектив на трех картах.

Авто Пикап Rezvani Hercules 6x6 выйдет на рынок США летом Калифорнийская фирма Rezvani Motors называет Hercules своей «самой мощной и способной моделью на сегодняшний день», обещая начать продажи в США до конца лета. 1

Футбол «Ротор» успешно прошел лицензирование для участия в РПЛ Волгоградский «Ротор» успешно прошел лицензирование для участия в РПЛ на будущий сезон, сообщает официальный твиттер клуба.

Гаджеты Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS. 1

Общество В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую Заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме "Белое солнце пустыни", Галина Дашевская попала под поезд в Московской области и скончалась, сообщил источник РИА Новости. 61

Кино «Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.

Хоккей Яшкин: «Чувствую, что в КХЛ я могу выйти на свой пик» Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин рассказал о своей силовой манере игры, а также объяснил, почему не спешит возвращаться в НХЛ.

Футбол «Сельта» сделала «Локомотиву» предложение по трансферу Смолова Несмотря на всего один гол в восьми матчах, «Сельта» начала переговоры с «Локомотивом» о полноценном трансфере нападающего Федора Смолова.

Здоровье Министр Дмитрий Попов встретился с медиками Диагностического центра Как прошла встреча министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова с медиками регионального Диагностического центра.С оглаской Медики краевого диагностического центра, которые трудились в мае за пределами «красной зоны», остались недовольны уровнем заработной платы. 4

Футбол «Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии "Наполи" в серии пенальти одержал победу над туринским "Ювентусом" в финальном матче Кубка Италии по футболу и завоевал трофей.

Киберспорт Apex Legends выпустят на Nintendo Switch и в Steam В новом релизе появится кроссплей между всеми платформами, на которых будет доступен этот шутер — ПК (Steam и Origin), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Игры Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября. 43

Спорт FIFA 21 выйдет 9 октября, цена FIFA в России – 3499 рублей FIFA 21 выйдет 9 октября для PC, PS4 и Xbox One. В Steam появилась страница игры. Стандартное издание FIFA 21 стоит 3499 рублей на PC.

Футбол «Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи» Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".

Единоборства Глава UFC Уайт назвал четырех величайших бойцов в истории MMA Ранее лучших бойцов в истории назвали бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо и бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье. 2

Здоровье Более 900 пациентов вылечили от коронавируса в полевом госпитале в Красноярском крае Более 900 пациентов из числа работников золотодобывающего предприятия вылечили военные врачи Центрального военного округа и специалисты Федерального медико-биологического агентства в полевом многопрофильном мобильном госпитале Минобороны, развернутом в поселке Еруда Красноярского края для локализации вспышки коронавирусной инфекции.