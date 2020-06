В новом релизе появится кроссплей между всеми платформами, на которых будет доступен этот шутер — ПК (Steam и Origin), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

FIFA 21 выйдет 9 октября для PC, PS4 и Xbox One. В Steam появилась страница игры. Стандартное издание FIFA 21 стоит 3499 рублей на PC.

Как стало известно порталу We Got This Covered, в скором времени в свет должен выйти дебютный проморолик к предстоящему блокбастеру «Отряд самоубийц 2». Согласно источнику, первые кадры из фильма будут представлены публике в августе на мероприятии DC FanDome.