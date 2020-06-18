Энергетика
Вести.RuБиржевая цена бензина в России обновила рекорд второй день подряд
Биржевая цена бензина обновила исторический рекорд в четверг 18 июня второй день подряд. Если вчера потолок стоимости пробил Аи-95 после рекордного роста цены Аи-92 на прошлой неделе, то сегодня цены Аи-92 и Аи-95 одновременно достигли новых максимумов впервые в истории.
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с чего всё началось
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).Вести.Ru11:26
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