Разница между стоимостью 92-го и 95-го бензинов тоже на своих исторических пределах: в настоящее время Аи-95 на бирже стоит на 7-8 тыс. рублей дороже Аи-92. При этом, если рост цены на 92-й бензин в начале июня замедлился, то сейчас стоимость этого бензина тоже пошла вверх.

с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

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