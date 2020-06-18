Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений

Разница между стоимостью 92-го и 95-го бензинов тоже на своих исторических пределах: в настоящее время Аи-95 на бирже стоит на 7-8 тыс. рублей дороже Аи-92. При этом, если рост цены на 92-й бензин в начале июня замедлился, то сейчас стоимость этого бензина тоже пошла вверх.
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Политика

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Планируется, что в новом первенстве ФНЛ выступят два клуба. В случае снятия «Мордовии» ее место займут «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».
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