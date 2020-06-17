Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБК09:34
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Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета 19:30
Экономика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
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Национальная служба новостей вчера в 03:07
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
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RT на русском вчера в 15:16
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В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
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RT на русском 21:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
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Портал IGN опубликовал новый трейлер второго сезона супергеройского сериала «Роковой патруль», который будет выходить на HBO Max.
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Huawei решил обновить старые устройства до EMUI 10.1
Смартфоны серии Р40 компания Huawei начала выпускать еще в марте текущего года.
Goroday.ru 19:34
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«Из 54 новых случаев COVID-19: 6 чел. — прибывшие из регионов РФ, 3 чел. — работники с рудника п. Ирокинда, 6 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 22:41
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Игры
GTA V на PS5. Игроки отругали издателя за решение выпустить игру на новой консоли
Напомним, GTA V вышла 17 сентября 2013 года на консолях предыдущего поколения.
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Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Происшествия
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
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На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
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Происшествия
К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция
Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
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Семь человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки
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Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
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Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности
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Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтверждён у более 20 пациентов
Оперштаб Хакасии сообщил, что за последние сутки в регионе коронавирусная инфекция обнаружена у 28 пациентов.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:16
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В России появилась новая схема мошенничества
РИА Новости 01:53
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Ведомости вчера в 00:44
Армия и оружие
Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу
Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости 10:09