Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
РБК09:34

Подробнее о событии

Почему бензин в России снова подорожал

Петербургский дневник18:04

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум - 57,209 за тонну. Они потянут за собой розничные

Фонтанка.Ру12:20

Эксперт прокомментировал подорожание бензина АИ-95

Известия18:26

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфакс13:50

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новости19:01

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАСС11:21

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБК09:34
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Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Российская газета 19:30
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Экономика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
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Общество

Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
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Здоровье

В Пермском крае выявили еще 67 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, в том числе два случая зафиксированы посмертно.
ВЕТТА 03:55
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском вчера в 15:16
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
3,7K
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru 21:10
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Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

RT на русском 21:35
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
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Футбол

Хорватский футболист Домагой Вида может перейти в российский клуб

Discover24 04:16
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Кино

Появился новый трейлер второго сезона «Рокового патруля»

Портал IGN опубликовал новый трейлер второго сезона супергеройского сериала «Роковой патруль», который будет выходить на HBO Max.
Игромания.ру 12:21
Гаджеты

Huawei решил обновить старые устройства до EMUI 10.1

Смартфоны серии Р40 компания Huawei начала выпускать еще в марте текущего года.
Goroday.ru 19:34
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Здоровье

54 новых случая заражения коронавирусом выявили в Бурятии

«Из 54 новых случаев COVID-19: 6 чел. — прибывшие из регионов РФ, 3 чел. — работники с рудника п. Ирокинда, 6 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 22:41
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
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Игры

GTA V на PS5. Игроки отругали издателя за решение выпустить игру на новой консоли

Напомним, GTA V вышла 17 сентября 2013 года на консолях предыдущего поколения.
Городской портал Новый Нижний 15 июня в 03:00
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM 08:29
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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
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Происшествия

К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция

Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
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Общество

Семь человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки

В тяжелой форме болезнь протекает у 32 человек. За сутки от коронавируса умерло 4 человека, а всего летальных случаев 24.
Областная газета (г. Иркутск) 22:25
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Политика

Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы

РИА Новости 21:04
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Политика

Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 членов: пять постоянных, имеющих право вето (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), и десять непостоянных, избираемых на два года по региональному принципу.
РБК 21:59
Здоровье

В Хакасии за сутки коронавирус подтверждён у более 20 пациентов

Оперштаб Хакасии сообщил, что за последние сутки в регионе коронавирусная инфекция обнаружена у 28 пациентов.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:16
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости 01:53
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости вчера в 00:44
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Армия и оружие

Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу

Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости 10:09
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