Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.
РБК09:34

Подробнее о событии

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум - 57,209 за тонну. Они потянут за собой розничные

Фонтанка.Ру12:20

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новости19:01

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфакс13:50

Почему бензин в России снова подорожал

Петербургский дневник18:04

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАСС11:21

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

RT на русском11:04

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБК09:34
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
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ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета 10:17
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Происшествия

В Крыму задержали уволенного чиновника, продолжавшего ходить на работу

Как оказалось, он продолжал ходит на работу, исполнять обязанности и проводить совещания.
Московский Комсомолец 10:34
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками

Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru вчера в 23:48
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Армия и оружие

Куликов рассказал, как Басаев смог пройти в Буденновск

Бывший вице-премьер России, экс-глава МВД Анатолий Куликов рассказал, почему главарь террористов Шамиль Басаев и его отряд смогли пройти в Буденновск.
ФАН вчера в 19:50
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Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
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Шоу-бизнес

Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое

Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
Профиль 18:25
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
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Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

В июне в модуле "Звезда" на МКС установили специальный прибор Air Quality Monitor, чтобы найти источник бензола.
Российская газета 19:30
Футбол

Хорватский защитник Вида может продолжить карьеру в России

Советский спорт вчера в 15:54
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Экономика

Россия увеличила вложения в госдолг США

В апреле Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.
Взгляд.ру 15 июня в 20:05
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Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе

Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings вчера в 10:39
Транспорт

На капремонт участка улицы Курильской в Южно-Сахалинске заложили максимум 51,8 млн

Капитальный ремонт улицы Курильской от проспекта Мира до улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске может обойтись городскому бюджету в 51,8 млн рублей.
Сахалин.Инфо 15 июня в 23:13
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Известия 04:27
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Гаджеты

Qualcomm представила 5G-процессор Snapdragon 690

Компания Qualcomm презентовала новый процессор Snapdragon 690.
News.ru 06:56
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
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Экономика

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
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Общество

Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
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Футбол

Стало известно расписание сборной России на перенесенном Евро-2020

Третью игру группового этапа Россия сыграет с Данией в Копенгагене 21 июня. Сам чемпионат Европы продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
BetOn 11:27
Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
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Армия и оружие

Решение США вывести 10 тысяч военных из Германии обсудят в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Соединенных штатов Америки вывести около 10 тысяч военных из Германии обсудят министры обороны Североатлантического альянса.
Московский Комсомолец вчера в 05:47
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
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Политика

В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн

В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты.
РБК вчера в 07:23
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Экономика

Приток мелких спекулянтов на рынок акций «закончится слезами», предупреждает инвестор-миллиардер

В последние месяцы на рынок акций США вышли миллионы розничных инвесторов, которые торгуют в основном через брокерскую компанию Robinhood и спекулируют акциями проблемных компаний, вроде авиакомпаний или банкрота Hertz.
Profinance.ru 10:28
Здоровье

Диетолог назвал снижающие уровень холестерина продукты

Михаил Гинзбург – врач-диетолог рассказал о продуктах которые способствуют уменьшению холестерина в крови.
ToDay News Ufa 12:03
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Шоу-бизнес

Stoya назвала главную проблему современного порно

Порноактриса Джессика Стоядинович, получившая известность и популярность во всем мире под творческим псевдонимом Stoya, в интервью изданию TJ обозначила проблемы современного порно.
Вечерний курьер вчера в 12:36
Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
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