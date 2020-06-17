Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.РБК09:34
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Взгляд.ру 15 июня в 20:05
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Qualcomm представила 5G-процессор Snapdragon 690
Компания Qualcomm презентовала новый процессор Snapdragon 690.
News.ru 06:56
Общество
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Известия 15:18
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Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
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Коммерсантъ вчера в 18:37
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Стало известно расписание сборной России на перенесенном Евро-2020
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Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
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Решение США вывести 10 тысяч военных из Германии обсудят в НАТО
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От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн
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Приток мелких спекулянтов на рынок акций «закончится слезами», предупреждает инвестор-миллиардер
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ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
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