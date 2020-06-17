Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
РБКвчера в 09:34

Подробнее о событии

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

RT на русскомвчера в 11:04

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАССвчера в 11:21

Бензин в России рекордно подорожал

Lenta.ruвчера в 10:24

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБКвчера в 09:34

Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже

Коммерсантъвчера в 09:28
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Evo-rus.com 16 июня в 04:54
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Здоровье

Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей

В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru вчера в 21:15
2
Общество

В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году

Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог для регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, на 25% в 2020 году.
РБК 02:07
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,1K
Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
55
Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com вчера в 03:29
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

ТАСС вчера в 13:55
973
Общество

Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
9
Общество

Власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса

Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, заявил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.
Взгляд.ру 00:36
Игры

Мстители в сборе: Разработчики Marvel’s Avengers представили новый скриншот с Черной Вдовой, Халком и Мисс Марвел

Супергеройский боевик Marvel’s Avengers от издательства Square Enix, созданный совместными усилиями студий Crystal Dynamics и Eidos Montreal, в скором времени обзаведется новым полноценным трейлером.
Srnsk 01:23
1
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
1K
Политика

Нуланд объяснила успешность России на международной арене

«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
18
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
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Авто

В Россию привезут немного юбилейных Range Rover Fifty

Юбилейный Range Rover Fifty будет предлагаться как со стандартной, так и с удлинённой колёсной базой.
За рулем Кубань вчера в 10:32
1
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
18
Армия и оружие

«Роскосмос» выступил за резолюцию против гонки вооружения в космосе

"Роскосмос" выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе, заявил заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Савельев, комментируя планы США по милитаризации космоса.
РИА Новости 02:06
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
29
Авто

Официальный дилер Volkswagen в Красноярске продаёт автомобили по обновлённым условиям госпрограмм

С 1 июня Минпромторг внес изменения в госпрограммы на покупку автомобилей, а также добавил две новые программы — «Медицинский работник» и Trade-in.
Newslab.ru 00:44
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
86
Наука

Механизм заражения коронавирусом через унитаз раскрыли

МедиаПоток вчера в 10:18
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
212
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
105
Общество

В Минтруде разъяснили, когда могут сократить размер больничного

По общим правилам пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и страхового стажа застрахованного.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
367
Шоу-бизнес

Барбара Пино отреагировала на слухи о разрыве с Антоном Криворотовым

Bimru.ru вчера в 08:42
9
Авто

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках

Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили 16 июня в 00:22
6
Экономика

Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi

Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня вчера в 13:40
1
Общество

В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек

Для российских матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей, планируют ввести еще один вид выплат.
АБН вчера в 01:18
5,1K
Общество

Власти Татарстана отменили обсервацию для прибывающих из-за границы

Прибывающие из-за границы в Татарстан, начиная с 18 июня, больше не обязаны находится в обсервации, но должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.
Газета.Ru 01:44
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