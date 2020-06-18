Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБКвчера в 09:34
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Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Технологии
«Ростех» планирует испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности
В пресс-службе «Ростеха» рассказали, что данная система будет контролировать изготовление двигателей и позволит моделировать их испытания в виртуальной реальности.
Моя Москва.онлайн 02:58
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Общество
Новый коронавирус в Пекине оказался суперзаразным
Как рассказал китайскому изданию The Global Times профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, только за четыре дня в китайской столице были зафиксированы десятки случаев заболевания, что свидетельствует о том, что инфекция, обнаруженная в Пекине, чрезвычайно заразна.
Московский Комсомолец 16 июня в 12:37
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
По предварительным данным, погибли шесть человек. На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.
РБК вчера в 23:38
Экономика
СМИ узнали о плане спасения «Аэрофлота» через выкуп допэмиссии акций
Правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:25
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Ведомости 16 июня в 00:44
Общество
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 7790 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Газета.Ru вчера в 01:20
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Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com вчера в 03:29
Политика
Депутаты предложили включить в ТК три вида удаленной работы
Депутаты Госдумы предлагают дополнить Трудовой кодекс России (ТК) и внести поправки с тремя видами удаленной работы.
Ведомости 16 июня в 04:52
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Звезда серии фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме под названием "Спенсер", который собирается снимать режиссер Пабло Ларраин.
Kinonews.ru вчера в 16:28
Политика
Трамп обвинил Болтона в разглашении секретных данных
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, когда опубликовал в своей книге сведения, которые не должен был разглашать.
РБК 01:28
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 16 июня в 15:16
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
В Mars Inc подчеркнули, что корпорация считает себя обязанной покончить с расовыми предрассудками, поэтому «один из способов — развитие бренда Uncle Ben's, включая его визуальную идентичность».
РБК вчера в 13:17
Происшествия
Наушники AirPods взорвались в ухе у человека
Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая, когда тот говорил по телефону, сообщает портал GizmoChina.
РИА Новости 03:19
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Армия и оружие
США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
Военное дело вчера в 11:28
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Хоккей
«Вратарь одного класса с Третьяком, но с разной шкалой везения». Олимпийский чемпион, которого Тихонов убрал из сборной
Играл за «Крылья Советов» в чемпионатах СССР (1967-84). Чемпион СССР (1974), олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1973, 1974).
Спорт-Экспресс 16 июня в 17:30
Политика
Роскосмос выступил против гонки вооружений в космосе
Москва, 18 июня 2020, 10:28 — REGNUM Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, заявил замдиректора Роскосмоса Сергей Савельев.
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Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ
Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33