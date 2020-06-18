Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
РБКвчера в 09:34

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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Эксперт прокомментировал подорожание бензина АИ-95

Известиявчера в 18:26

Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже

Коммерсантъвчера в 09:28

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАССвчера в 11:21

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

RT на русскомвчера в 11:04

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБКвчера в 09:34

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
299
Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
3,8K
Технологии

«Ростех» планирует испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности

В пресс-службе «Ростеха» рассказали, что данная система будет контролировать изготовление двигателей и позволит моделировать их испытания в виртуальной реальности.
Моя Москва.онлайн 02:58
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,8K
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
2,7K
Общество

Новый коронавирус в Пекине оказался суперзаразным

Как рассказал китайскому изданию The Global Times профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, только за четыре дня в китайской столице были зафиксированы десятки случаев заболевания, что свидетельствует о том, что инфекция, обнаруженная в Пекине, чрезвычайно заразна.
Московский Комсомолец 16 июня в 12:37
1,6K
Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
1,1K
Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

По предварительным данным, погибли шесть человек. На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.
РБК вчера в 23:38
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Экономика

СМИ узнали о плане спасения «Аэрофлота» через выкуп допэмиссии акций

Правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:25
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Происшествия

К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Ведомости 16 июня в 00:44
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Общество

В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 7790 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
497
Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Газета.Ru вчера в 01:20
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com вчера в 03:29
130
Политика

Депутаты предложили включить в ТК три вида удаленной работы

Депутаты Госдумы предлагают дополнить Трудовой кодекс России (ТК) и внести поправки с тремя видами удаленной работы.
Ведомости 16 июня в 04:52
1
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Кино

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Звезда серии фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме под названием "Спенсер", который собирается снимать режиссер Пабло Ларраин.
Kinonews.ru вчера в 16:28
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Политика

Трамп обвинил Болтона в разглашении секретных данных

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, когда опубликовал в своей книге сведения, которые не должен был разглашать.
РБК 01:28
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском 16 июня в 15:16
1,8K
Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

В Mars Inc подчеркнули, что корпорация считает себя обязанной покончить с расовыми предрассудками, поэтому «один из способов — развитие бренда Uncle Ben's, включая его визуальную идентичность».
РБК вчера в 13:17
Происшествия

Наушники AirPods взорвались в ухе у человека

Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая, когда тот говорил по телефону, сообщает портал GizmoChina.
РИА Новости 03:19
Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
65
Армия и оружие

США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Военное дело вчера в 11:28
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
5
Хоккей

«Вратарь одного класса с Третьяком, но с разной шкалой везения». Олимпийский чемпион, которого Тихонов убрал из сборной

Играл за «Крылья Советов» в чемпионатах СССР (1967-84). Чемпион СССР (1974), олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1973, 1974).
Спорт-Экспресс 16 июня в 17:30
Политика

Роскосмос выступил против гонки вооружений в космосе

Москва, 18 июня 2020, 10:28 — REGNUM Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, заявил замдиректора Роскосмоса Сергей Савельев.
REGNUM 03:28
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ

Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33
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