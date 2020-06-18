Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.РБКвчера в 09:34
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Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:21
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
РИА Новости вчера в 10:47
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых
В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
РИА Новости 03:38
Экономика
В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов
В первом квартале этого года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика».
Известия вчера в 17:15
Здоровье
Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом
Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Общество
Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню
Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
РБК 02:18
Гаджеты
Apple лидирует на рынке смартфонов премиум-класса
Замкнул «яблочную плеяду» в рейтинге Huawei Mate 30 Pro 5G с долей в 3%. Всего общая доля проданных устройств Apple составила 57%.
Live24 03:10
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости вчера в 03:35
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Происшествия
Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды
Следственный комитет Югры заинтересовался обстоятельствами, при которых несовершеннолетние остались на три дня одни в квартире без еды.
Российская газета 02:17
Авто
Land Rover представит в России юбилейный Range Rover Fifty
Jaguar Land Rover осенью начнет продажи в России юбилейной спецверсии Range Rover Fifty, приуроченной к 50-летию с момента «рождения» модели.
Автоновости дня вчера в 07:02
Здоровье
Еще 231 человек заразился коронавирусом в Свердловской области
На 16 июня в Свердловской области у 9789 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 16 июня в 03:48
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов рассказал о заключении
В начале апреля Минюст США выдвинул требование экстрадировать Лисова в Америку, где ему грозило тюремное заключение на срок до 35 лет.
RT на русском 00:47
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК вчера в 16:52
Здоровье
На Кубани за сутки от коронавируса вылечились более 80 человек
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 июня в Краснодарском крае впервые со 2 мая зафиксировали менее 70 новых случаев коронавируса.
Кубань 24 03:54
Происшествия
В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Политика
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
"В отношении стратегического партнера Китая важно, чтобы Европа говорила одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов", - сказала Меркель, комментируя темы будущего председательства ФРГ в Совете ЕС.
РИА Новости 03:44
Политика
Китай выразил США возмущение за санкции из-за уйгуров
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня американский президент Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая за его политику в отношении уйгуров и других групп мусульман.
REGNUM 00:00
Общество
Рособрнадзор заявил о требовании к организаторам ЕГЭ носить маски
Музаев добавил, что маски и перчатки будут выдаваться бесплатно.
Известия 04:01
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ
Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33
Наука
Угольные пожары в Восточной Сибири обвинили в пермском вымирании
Evo-rus.com 02:51
Здоровье
Правительство РТ разбирается в ситуации с горбольницей №5
Сегодня в Набережные Челны приехала вице-премьер Лейла Фазлеева На пресс-конференции с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, которая прошла в режиме онлайн, сегодня прозвучало много вопросов на тему корнавируса от жителей Набережных Челнов.
Челнинские известия вчера в 06:19