Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
Читать в источнике
Оценить4,7K
с чего всё началось
С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.РБКвчера в 09:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
В США готовится к публикации книга бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме".
Российская газета вчера в 18:58
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Общество
В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru вчера в 11:49
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Политика
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
Известия вчера в 11:56
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы в новом фильме
Американская киноактриса Кристен Стюарт, знакомая зрителю по главной роли в кинозале «Сумерки», исполнит роль принцессы Дианы в новом фильме «Спенсер».
Mockva.ru вчера в 19:59
Армия и оружие
Опубликовано видео, как российские военные прорвались через американский блокпост
Вечерний курьер 01:56
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде
Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс».
Право.ру 02:27
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
Происшествия
Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Lenta.ru вчера в 12:37
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Энергетика
Саудовскую Аравию перестали интересовать США
Большие поставки являлись следствием ценовой войны королевства и России, после ее окончания Саудовскую Аравию почти перестал интересовать американский нефтяной рынок.
Lenta.ru вчера в 00:31
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости 16 июня в 06:40
Общество
Генпрокуратура начала атаку на клонов сайта голосования по Конституции
Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию.
Росбалт 03:14
Общество
За ролик о десантниках пригрозили Киркорову ветераны афганской войны
За юмористический ролик, в котором Филипп Киркоров изобразил десантника-гея, пригрозили избить артиста члены Российского союза ветеранов Афганистана.
Live24 вчера в 05:06
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Происшествия
В Крыму умер пожилой мужчина с коронавирусом
Симферополь, 17 июня 2020, 10:55 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму умер пожилой пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее количество скончавшихся пациентов с заражением SARS-CoV-2 в республике достигло 18.
REGNUM вчера в 03:55
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Общество
Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню
Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
РБК 02:18
Футбол
Евсеев показал, что ест на завтрак во время сборов
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. Тренер поделился с подписчиками фотографией своего завтрака.
Спорт-Экспресс 02:33
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM вчера в 08:29
Технологии
«Ростелеком» инвестирует 500 млн долларов в новую линию связи
«Ростелеком» и партнерская группа намерены инвестировать в данный проект порядка 500 млн долларов.
Evo-rus.com 02:08
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13