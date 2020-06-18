Энергетика
Караван ЯрмаркаБензин в России рекордно подорожал
Ждем повышение цен на топливо на заправках в Тверской области. По итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина А-95 увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тысячи рублей за тонну.
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с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБКвчера в 09:34
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