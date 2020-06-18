Энергетика

Караван ЯрмаркаКараван ЯрмаркаБензин в России рекордно подорожал

Ждем повышение цен на топливо на заправках в Тверской области. По итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина А-95 увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тысячи рублей за тонну.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
РБКвчера в 09:34

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Цены на бензин вырвались из карантина

Коммерсантъ13:58

Биржевая цена бензина в России обновила рекорд второй день подряд

Вести.Ru11:26

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Российская газета08:21

Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд

ТАСС07:03

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК08:25

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что из-за высокой плотности календаря клуб не может пойти на перенос матча с «Ростовом».
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Об отсутствии в России олигархов заявил вслед за Песковым Собянин

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Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

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Коммерсантъ 13:22
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На складе в Мурманске произошел взрыв

Взрыв произошел на складе в Ленинском районе в Мурманске в четверг вечером, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.
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«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
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