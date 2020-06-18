с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 291

Футбол «Сочи» и «Ростов» договорились провести матч согласно расписанию Встреча 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом" пройдет 19 июня, как и планировалось.

Общество Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%. 119

Здоровье Мясников рассказал, как распознать плохого врача Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме, как отличить хорошего врача от плохого. 295

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 323

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 1,4K

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 3,4K

Шоу-бизнес Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи пройдет 26 июня Заседание по бракоразводному процессу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей между форвардом московского ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня, сообщила пресс‑служба Никулинского суда. 14

Общество В Омской области осталось всего два района без коронавируса Из 98 новых случаев заражения коронавирусом 74 выявлено в Омске, еще 6 – в Омском районе, четверо зараженных – в Марьяновском районе; в Москаленском, Кормиловском, Большереченском, Калачинском и Горьковском районах выявлено по 2 зараженных; на Таврический, Колосовский, Павлоградский и Исилькульский приходятся по 1 новому пациенту. 42

Здоровье Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал поведение украинцев во время карантина "анархией".

Армия и оружие Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы На Параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры. 11

Политика Владимир Путин выступит с обращением к нации Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс". 3,5K

Здоровье Вице-мэр Екатеринбурга: врачи заражаются коронавирусом не в больницах Работающие в Екатеринбурге врачи заражаются коронавирусом, в основном, не в больницах, заявил сегодня на брифинге заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов. 9