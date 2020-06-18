Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
РБКвчера в 09:34

Подробнее о событии

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАССвчера в 11:21

Эксперт прокомментировал подорожание бензина АИ-95

Известиявчера в 18:26

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

RT на русскомвчера в 11:04

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБКвчера в 09:34

Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже

Коммерсантъвчера в 09:28
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,5K
Армия и оружие

В России назвали ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве

Россия способна отбить массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве.
News.ru 16 июня в 21:23
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
18
Здоровье

В Челябинской области за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинской области умерли шесть человек, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 02:23
59
Общество

На Россию надвигается похолодание

Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
128
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
1K
Политика

Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян

"Прошу правительство обстоятельно все это проработать, и если действительно сбой происходит какой-то, донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики, а они, думаю, будут необходимы", - сказал президент на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 15 июня в 09:44
1K
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
5K
Шоу-бизнес

Канделаки осадила Собчак за комментарий про ее «70 килограммов»

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки жестко ответила своей коллеге Ксении Собчак.
Невские Новости вчера в 19:04
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Политика

Трамп подписал законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Известия вчера в 16:55
9
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,7K
Космос

Россия заменит вышедший из строя спутник «Глонасс-М»

На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению, — цитирует агентство свой источник.
News.ru вчера в 18:51
Технологии

В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

Коммерсантъ вчера в 18:54
1
Общество

Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
467
Общество

Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея

Lenta.ru вчера в 16:19
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
2,7K
Футбол

Дортмундская «Боруссия» на своем поле проиграла «Майнцу»

Футболисты дортмундской «Боруссии» уступили «Майнцу» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии со счетом 0:2.
Советский спорт вчера в 16:23
Общество

Ракеты разорвались рядом с посольством США в Багдаде

РЕН ТВ вчера в 20:44
Общество

Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня

Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18 июня к прениям сторон, сообщил РИА Новости помощник председателя городского суда Александр Мальцев.
РИА Новости вчера в 00:22
2
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

RT на русском вчера в 21:35
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Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Российская газета вчера в 19:30
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Происшествия

Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru вчера в 12:37
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,3K
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru вчера в 16:41
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Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
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Наука

Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса

РИА Новости вчера в 12:38
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Общество

Законопроект об удаленной работе внесен в Госдуму

В Государственную Думу внесен законопроект о регулировании дистанционной работы.
Жилищный вопрос. Нижегородская область 16 июня в 06:00
1K
Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 16 июня в 05:32
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Здоровье

Глава района НСО рассказала о тяжелой ситуации с коронавирусом

Исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова в видеообращении рассказала о сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в территории.
RuNews24.ru вчера в 02:01
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