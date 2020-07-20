Общество
Московский Комсомолец КолымаБензин Аи-92 подорожал на заправках Магадана сразу на 40 копеек
Самое ходовое топливо подорожало на заправках двух поставщиков в Магадане, – сообщило 20 июля Управление федеральной антимонопольной службы по Магаданской области. На АЗС ООО «Тосмар» и ООО «Магаданнефто» цены с 20 июля поднялись на 40 копеек – с 49,10 до 50,30.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бензин Аи-92 подорожал на заправках Магадана сразу на 40 копеек
Московский Комсомолец Колымавчера в 04:07
УФАС и департамент цен и тарифов начали проверку по факту удорожания бензина на Колыме
Магаданская правдавчера в 22:04
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет вчера в 17:58
Политика
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
РБК вчера в 22:39
Здоровье
В Тульской области количество пациентов на ИВЛ снизилось на 18%
Замминистра тульского минздрава Светлана Киреева доложила, что в области количество пациентов на ИВЛ снизилось на 18%.
Молодой коммунар вчера в 08:31
Происшествия
Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика
Силуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках
Напомним, Россию в хакерских атаках обвиняют США, Германия и другие страны.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
ТАСС вчера в 09:18
Общество
СМИ сообщили о проверке экс-зама Бастрыкина по поводу возможной взятки
Как пишет «Коммерсант», ход заявлению дал лично глава СКР Александр Бастрыкин. В марте полковник Барышев оформил явку с повинной.
Компания вчера в 17:19
Здоровье
За сутки в Хакасии 37 человек заболели коронавирусом
Один заболевший житель Хакасии выявлен в Красноярском крае. Также за сутки 27 пациентов с COVID-19 прошли лечение и выздоровели в Хакасии.
Новая Хакасия.Online 18 июля в 23:32
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Общество
Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes
В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов.
ТК Звезда вчера в 22:03
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru вчера в 13:02
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18
Общество
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
РБК вчера в 23:32
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
Хоккей
В составе «Ак барса» легионеров стало больше
Республика Татарстан вчера в 10:00
Общество
Паводки могут подтопить мосты и автодороги в шести регионах России
Ридус вчера в 20:51
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM вчера в 09:38
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru вчера в 18:05
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru 19 июля в 23:50
Футбол
Бекхэм поддержал проигравший пять матчей подряд «Интер Майами»
Газета.Ru вчера в 23:39
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
Общество
Стивен Сигал прилетел в Бурятию
Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр.
Lenta.ru вчера в 22:08
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Политика
В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7
Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7).
Известия вчера в 19:38
Шоу-бизнес
Тата Бондарчук показала своего бойфренда
В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru вчера в 02:43
Здоровье
В Башкирии за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом
По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано 6348 носителей новой коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки прирост составил 41 случай.
Горобзор.ру вчера в 01:37
Политика
Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края
Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, считает, что нынешняя ситуация является вопросом чести, «и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку».
Evo-rus.com вчера в 10:01