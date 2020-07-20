Самое ходовое топливо подорожало на заправках двух поставщиков в Магадане, – сообщило 20 июля Управление федеральной антимонопольной службы по Магаданской области. На АЗС ООО «Тосмар» и ООО «Магаданнефто» цены с 20 июля поднялись на 40 копеек – с 49,10 до 50,30.

Бензин Аи-92 подорожал на заправках Магадана сразу на 40 копеек

Политика Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. 324

Происшествия Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ). 24

Здоровье За сутки в Хакасии 37 человек заболели коронавирусом Один заболевший житель Хакасии выявлен в Красноярском крае. Также за сутки 27 пациентов с COVID-19 прошли лечение и выздоровели в Хакасии. 174

Общество Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов. 6

Политика Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства. 17

Общество В работе WhatsApp произошел сбой Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера.

Общество Названа выигравшая от коронавируса страна Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times. 51

Шоу-бизнес Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей 31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович. 45

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,4K

Общество В России предложили устанавливать срок службы жилых домов Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. 172

Общество Стивен Сигал прилетел в Бурятию Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр. 4

Шоу-бизнес Тата Бондарчук показала своего бойфренда В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой. 7

Здоровье В Башкирии за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано 6348 носителей новой коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки прирост составил 41 случай. 8