Общество
Московский Комсомолец КолымаБензин Аи-92 подорожал на заправках Магадана сразу на 40 копеек
Самое ходовое топливо подорожало на заправках двух поставщиков в Магадане, – сообщило 20 июля Управление федеральной антимонопольной службы по Магаданской области. На АЗС ООО «Тосмар» и ООО «Магаданнефто» цены с 20 июля поднялись на 40 копеек – с 49,10 до 50,30.
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