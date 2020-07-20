Самое ходовое топливо подорожало на заправках двух поставщиков в Магадане, – сообщило 20 июля Управление федеральной антимонопольной службы по Магаданской области. На АЗС ООО «Тосмар» и ООО «Магаданнефто» цены с 20 июля поднялись на 40 копеек – с 49,10 до 50,30.

Бензин Аи-92 подорожал на заправках Магадана сразу на 40 копеек

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