Энергетика
КомпанияБензин Аи-95 подешевел на бирже впервые за неделю
Биржевая стоимость бензина «Премиум-95» (Аи-95) снизилась впервые за неделю. Топливо подешевело на 0,2%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цены на бензин снизились до 57,2 тысячи рублей за тонну.
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REGNUM 18 июня в 21:40
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Россиянам предоставят новый внушительный налоговый вычет
Как пишет PRIMPRESS, сегодня россияне могут получить налоговый вычет с расходов на образование, медицинских услуг или при покупке недвижимости.
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Психиатры признали Михаила Ефремова вменяемым
Актер Михаил Ефремов, который попал в смертельное ДТП в Москве, прошел судебно-психиатрическую экспертизу.
Газета.Ru 05:57
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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости вчера в 13:16
Происшествия
Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне
REGNUM вчера в 08:20
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Известия 18 июня в 18:08
Политика
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Facebook и Twitter удалили посты президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.
РЕН ТВ 00:18
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru 18 июня в 16:09
Происшествия
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Следователи совместно с региональным УМВД обнаружили тело мальчика, залитое бетоном в подвале частного дома в Советском районе города, домовладение принадлежит старшему брату убитого.
Российская газета 07:02
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Политика
Лаврова «просанитазировали» перед встречей с Лукашенко
Взгляд.ру вчера в 12:14
Происшествия
В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью прошлого года
В Уфе в реке нашли тела двух детей, пропавших осенью прошлого года, пишет следственный комитет.
Газета.Ru 06:57
Общество
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер
Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова.
Snob.ru 18 июня в 15:46
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Владислав Игнатьев: «После самоизоляции передумал завершать карьеру. Хочу играть в футбол как можно дольше»
Матч ТВ 07:25
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
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Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Пользователи предположили, что певец просто растянул левую фотографию по ширине, но Басков заверил их, что на самом деле выглядел так около месяца назад.
Discover24 06:44
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС вчера в 02:24
Политика
Путин поручил держать на особом контроле выплаты медикам отпускных
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам.
РИА Новости 07:12
Общество
Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Вице-президент США Майк Пенс дал интервью телеканалу 6 ABC, в котором отказался произносить фразу "Black Lives Matter".
Pravda.Ru 04:50
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Кино
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Футбол
17-летний голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Вратарь "Ростова" Денис Попов в матче против "Сочи" установил рекорд РПЛ по количеству отраженных за матч ударов.
Российская газета 01:32
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк идет на поправку и скоро сможет вернуться к работе в кино.
Народные новости вчера в 13:46
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Гаджеты
Самый «правильный» способ использовать 64-ядерный процессор AMD Threadripper 3990X
Благо, пикселей хватает, ведь Threadripper 3990X поддерживает многопоточность: в Windows его 64 физических ядра превращаются в 128 виртуальных.
iXBT.com вчера в 23:40