Энергетика

КомпанияКомпанияБензин Аи-95 подешевел на бирже впервые за неделю

Биржевая стоимость бензина «Премиум-95» (Аи-95) снизилась впервые за неделю. Топливо подешевело на 0,2%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цены на бензин снизились до 57,2 тысячи рублей за тонну.
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Биржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась

Коммерсантъ08:45

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

Взгляд.ру08:28

Бензин Аи-95 подешевел впервые за неделю

Национальная служба новостей07:24

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

Парламентская газета07:46

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

ТАСС07:06

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Комсомольская правда06:06

В России цены на бензин АИ-95 достигли годового максимума

Дни2403:09
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