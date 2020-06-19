Энергетика
КомпанияБензин Аи-95 подешевел на бирже впервые за неделю
Биржевая стоимость бензина «Премиум-95» (Аи-95) снизилась впервые за неделю. Топливо подешевело на 0,2%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цены на бензин снизились до 57,2 тысячи рублей за тонну.
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Гаджеты
Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ 06:16
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Политика
В США согласились с предложением главы МИД Литвы по ядерному оружию РФ
Ранее в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в Twitter, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать весь ядерный арсенал Китая и России.
Известия 20:58
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн человек
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Бразилии увеличилось до 1 032 913 человек.
Известия 19:28
Общество
Девяностый этаж башни в «Москва-Сити» продали за 1 млрд рублей
Коммерсантъ 19:59
Наука
Учёные разработали метод беспроводной передачи данных в 6G
Разработка ученых ИТМО позволяет значительно ускорить передачу данных в стандарте 6G. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
АБН 05:24
Политика
Болтон: Трамп заявлял Ким Чен Ыну о готовности отмены санкций ООН
Global Look Press Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре в 2014 году с лидером КНДР Ким Чен Ыном отмечал, что открыт для отмены введенных ООН санкций против Северной Кореи и готов подумать над этим.
РЕН ТВ 20:49
Общество
Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
РИА Новости 08:00
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Общество
Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня
Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня, будет практически невозможно наблюдать с территории России.
Известия 16:59
Политика
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 09:37
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова собирается взять мать под свою опеку
Недавно дочь актера Михаила Ефремова рассказала о проблемах с алкозависимой матерью, актрисой Ксенией Качалиной.
Что происходит 07:55
Авто
Lada Vesta лишилась одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня 04:35
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com 08:13
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru 08:57
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru 17:10
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
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Общество
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 1 июля
Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов с 20 июня по 1 июля.
ТАСС 19:18
Интернет
«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 15:34
Гаджеты
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 22:00
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
Музыка
Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии
Продюсеры международного песенного конкурса «Евровидение» отменят запрет на предзаписанный бэк-вокал во время проведения состязания в 2021 году.
News.ru вчера в 08:18
Происшествия
Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела
В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики.
Российская газета вчера в 12:45
Армия и оружие
Простой и надёжный: в России рассказали как сбивать американские F-16
Американские истребители F-16 перестали быть проблемой для российских военных, что обусловлено появлением на вооружении армии страны переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые с практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения.
Avia.pro 17:25