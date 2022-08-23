Экономить компания предлагает с помощью замены поливочного шланга, использующего большой объем воды для полива сада, участка, растений, наполнения бассейна, гидромассажной ванны, мойки авто, окон, стен, дорожек, искусственного газона или водных боев с водными горками.
Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» предлагает своим клиентам оплачивать поставки топлива в отличной от доллара валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах, сообщает Bloomberg.
Есть случаи, когда возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко.
Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.