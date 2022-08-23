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Бензин дорожает на АЗС

Рентабельность продажи бензина на заправках за последние полтора месяца снизилась вдвое.
Коммерсантъ
По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС выросла с начала года к середине августа лишь на 0,4% при инфляции 10,7%. Тем не менее в августе тренд начал меняться.
Коммерсантъ
Иная ситуация может сложиться на рынке дизтоплива, где оптовые цены уже превысили уровень февраля.
Коммерсантъ
Однако топливо может начать дорожать осенью, если возникнет дефицит бензина и дизеля по причине профилактических ремонтов на НПЗ.
АБН

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