Национальный банк Украины (НБУ) за неделю "напечатал" 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов) путем приобретения государственных облигаций, сообщает украинская газета "Экономическая правда" со ссылкой на данные регулятора.
Двукратный претендент на титул UFC американский ветеран Джон Додсон высказался о титульном поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественниками Алджэмейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу, который состоится 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Вашингтон слишком увлекся созданием историй в духе "слабый побеждает сильного", провоцируя некоторые страны на противостояние крупным державам и выдумывая сюжет о борьбе "справедливости против зла" на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта», — говорится в материале.
Москва ожидает, что Прага ответит на слова министра обороны Чехии Яны Черноховой о гибели журналистки Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.