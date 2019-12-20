Энергетика

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиБензин подорожает с нового года

В России ожидается подорожание бензина с нового года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Car.ru.Отметим, что в сейчас цены сдерживает договорённость с крупными компаниями на топливном рынке.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.
Российская газета17 декабря в 23:00

Подробнее о событии

Бензин подорожает с нового года

Владивосток-Новостивчера в 20:48

Эксперт предсказал скорое подорожание бензина

Московский Комсомолецвчера в 12:00

Югорчане рассказали, сколько тратят на бензин в месяц и ощущают ли рост цен на топливо

Югра-ТВ18 декабря в 03:02

Бензин в России подорожает с нового года

Афанасий-бизнес18 декабря в 07:17

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию?

Car.ru18 декабря в 06:23

Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин на российских АЗС после Нового года

Tverigrad.ru18 декабря в 10:18

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российская газета17 декабря в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Происшествия

Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
Газета.Ru 02:02
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Апелляционный суд Неаполя решил экстрадировать арестованного в Италии по запросу американской стороны директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США.
RT на русском 04:25
Политика

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 04:59
Кино

Умерла девушка Джеймса Бонда актриса Клодин Оже

Мир потрясла кончина известной актрисы Клодин Оже В возрасте 78 лет в Париже ушла из жизни французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" (1965).
Новости РуФокс 04:59
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Политика

Долг «Газпрома» может стать частью соглашения с Украиной о транзите газа

Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» может стать частью соглашения по итогам переговоров с Украиной, которые 20 декабря продолжатся в Минске, сообщил «Ведомостям» источник в российской делегации.
Ведомости 04:57
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Общество

В России предложили провести перепись сим-карт

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Lenta.ru 04:35
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском 01:16
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Происшествия

Стали известны подробности теракта у здания ФСБ в Москве

Стрельбу на Большой Лубянке открыли три человека, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Инцидент произошел вечером 19 декабря.
Вести Подмосковья вчера в 12:54
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Политика

Названа дата видеоконференции по вопросу обмена пленными в Донбассе

Видеоконференция контактной группы по Донбассу, на которой будет обсуждаться вопрос обмена пленными, назначена на 23 декабря.
Известия 04:18
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 19:33
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Политика

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 04:45
Общество

Сбербанк открыл первый McDonald’s в отделении

Интерфакс 03:29
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Lenta.ru 01:58
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия

Ребенка госпитализировали после обеда в школьной столовой в Смоленске

В сообщении на сайте СУ СК указывается, что накануне, 19 декабря, учащуюся одной из местных школ госпитализировали после того, как она выпила чай в столовой учебного заведения.
Взгляд.ру 04:39
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
ТАСС 01:13
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Общество

На Украине ввели в оборот новую монету и купюру

REGNUM 03:38
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Футбол

Хацкевич официально возглавил «Ротор»

Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника.
Prognozist 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное