Энергетика
Владивосток-НовостиБензин подорожает с нового года
В России ожидается подорожание бензина с нового года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Car.ru.Отметим, что в сейчас цены сдерживает договорённость с крупными компаниями на топливном рынке.
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с чего всё началось
По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.Российская газета17 декабря в 23:00
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Югорчане рассказали, сколько тратят на бензин в месяц и ощущают ли рост цен на топливо
Югра-ТВ18 декабря в 03:02
Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин на российских АЗС после Нового года
Tverigrad.ru18 декабря в 10:18
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Происшествия
Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Апелляционный суд Неаполя решил экстрадировать арестованного в Италии по запросу американской стороны директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США.
Политика
Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной
Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
Кино
Умерла девушка Джеймса Бонда актриса Клодин Оже
Мир потрясла кончина известной актрисы Клодин Оже В возрасте 78 лет в Париже ушла из жизни французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" (1965).
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Политика
Долг «Газпрома» может стать частью соглашения с Украиной о транзите газа
Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» может стать частью соглашения по итогам переговоров с Украиной, которые 20 декабря продолжатся в Минске, сообщил «Ведомостям» источник в российской делегации.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Общество
В России предложили провести перепись сим-карт
Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Происшествия
Стали известны подробности теракта у здания ФСБ в Москве
Стрельбу на Большой Лубянке открыли три человека, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Инцидент произошел вечером 19 декабря.
Политика
Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США
Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Политика
Названа дата видеоконференции по вопросу обмена пленными в Донбассе
Видеоконференция контактной группы по Донбассу, на которой будет обсуждаться вопрос обмена пленными, назначена на 23 декабря.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Политика
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Сбербанк открыл первый McDonald’s в отделении
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия
Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
Ребенка госпитализировали после обеда в школьной столовой в Смоленске
В сообщении на сайте СУ СК указывается, что накануне, 19 декабря, учащуюся одной из местных школ госпитализировали после того, как она выпила чай в столовой учебного заведения.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Футбол
Хацкевич официально возглавил «Ротор»
Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника.