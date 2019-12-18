Энергетика
Российская газетаБензин подорожает: опередят ли цены инфляцию
Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции. Для этого применяются различные стратегии. Например, внедрение демпфирующего механизма, снижение экспортных пошлин и увеличение налога на НДПИ.
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с чего всё началось
По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.Российская газета17 декабря в 23:00
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Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин на российских АЗС после Нового года
Tverigrad.ruвчера в 10:18
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