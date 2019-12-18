Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции. Для этого применяются различные стратегии. Например, внедрение демпфирующего механизма, снижение экспортных пошлин и увеличение налога на НДПИ.
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с чего всё началось

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.
Российская газета17 декабря в 23:00

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Эксперт предсказал скорое подорожание бензина

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Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию?

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Югра-ТВвчера в 03:02

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российская газета17 декабря в 23:00
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ТАСС 12:06
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В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Путин рассказал об индексации пенсий

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По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
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Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

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В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

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Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной

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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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Расстрелявший сослуживцев рядовой Шамсутдинов признан потерпевшим

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Путин назвал самые сложные моменты своего президентства

Самыми сложными моментами президентства являются теракты в Беслане и в театре на Дубровке, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин.
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