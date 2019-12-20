Энергетика
Российская газетаБензин подорожает: опередят ли цены инфляцию
Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции. Для этого применяются различные стратегии. Например, внедрение демпфирующего механизма, снижение экспортных пошлин и увеличение налога на НДПИ.
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с чего всё началось
По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.Российская газета17 декабря в 23:00
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Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%
В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.
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В Белоруссии казнили убийцу двух человек
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
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«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
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В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Происшествия
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Политика
Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
Все решения в области пенсионного обеспечения россиян приняты, и власти не готовят и даже не обсуждают никаких реформ в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Политика
Путин заявил о готовности сохранять транзит газа через Украину
Владимир Путин в ходе большей пресс-конференции заявил о готовности России сохранить транзит газа через территорию Украины.
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В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии
Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Финансы
ЦБ Швеции отказался от отрицательных ставок
Центральный банк Швеции, как и ожидалось, повысил базовую ставку РЕПО на четверть пункта до 0%, сообщает Reuters.
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе
Политика
Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Кино
Сайт IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Ранее в IMDb опубликовали список самых популярных актеров и актрис 2019 года.
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Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Политика
«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту
В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
Экономика
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба
Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке
Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках
Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков обнародовал фото с беременной Натальей Подольской
Поклонники выискивают признаки беременности чуть ли не в каждом фото Натальи.
Общество
Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров
По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Кино
Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»
Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
Политика
Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу
Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказала о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
Политика
Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно провести суд по процессу импичмента в Сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.