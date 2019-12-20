Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции. Для этого применяются различные стратегии. Например, внедрение демпфирующего механизма, снижение экспортных пошлин и увеличение налога на НДПИ.
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с чего всё началось

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.
Российская газета17 декабря в 23:00

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Бензин подорожает с нового года

Владивосток-Новости20:48

Насколько подорожают продукты в 2020 году?

Аргументы и Факты16:14

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российская газета17 декабря в 23:00

Бензин в России подорожает с нового года

Афанасий-бизнесвчера в 07:17

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию?

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Югорчане рассказали, сколько тратят на бензин в месяц и ощущают ли рост цен на топливо

Югра-ТВвчера в 03:02

Эксперт предсказал скорое подорожание бензина

Московский Комсомолец12:00
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Экономика

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.
RT на русском вчера в 11:58
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Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

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В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
РБК 13:44
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«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова вчера в 09:16
Происшествия

В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen

РИА Новости 19:24
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Происшествия

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 06:13
Политика

Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

Все решения в области пенсионного обеспечения россиян приняты, и власти не готовят и даже не обсуждают никаких реформ в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
РИА Новости 06:54
Политика

Путин заявил о готовности сохранять транзит газа через Украину

Владимир Путин в ходе большей пресс-конференции заявил о готовности России сохранить транзит газа через территорию Украины.
Деловое.ТВ 07:25
Здоровье

В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии

Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Взгляд.ру вчера в 08:51
Финансы

ЦБ Швеции отказался от отрицательных ставок

Центральный банк Швеции, как и ожидалось, повысил базовую ставку РЕПО на четверть пункта до 0%, сообщает Reuters.
Вести.Финанс 05:24
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе

Чемпионат 14:23
Политика

Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Комсомольская правда 06:21
Кино

Сайт IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Ранее в IMDb опубликовали список самых популярных актеров и актрис 2019 года.
РБК 18:42
Единоборства

Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
ProstoProSport 09:42
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Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

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Политика

«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту

В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
Московский Комсомолец 08:29
Экономика

«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Коммерсантъ 13:08
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
РИА Новости 16:59
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В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
РИА Новости 19:58
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках

Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
РБК 19:35
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
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Владимир Пресняков обнародовал фото с беременной Натальей Подольской

Поклонники выискивают признаки беременности чуть ли не в каждом фото Натальи.
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Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
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Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказала о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
РИА Новости 19:35
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Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно провести суд по процессу импичмента в Сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 20:19
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