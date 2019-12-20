Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции. Для этого применяются различные стратегии. Например, внедрение демпфирующего механизма, снижение экспортных пошлин и увеличение налога на НДПИ.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.
Российская газета17 декабря в 23:00

Подробнее о событии

Бензин подорожает с нового года

Владивосток-Новости20:48

Насколько подорожают продукты в 2020 году?

Аргументы и Факты16:14

Югорчане рассказали, сколько тратят на бензин в месяц и ощущают ли рост цен на топливо

Югра-ТВвчера в 03:02

Бензин в России подорожает с нового года

Афанасий-бизнесвчера в 07:17

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию?

Car.ruвчера в 06:23

Эксперт предсказал скорое подорожание бензина

Московский Комсомолец12:00

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российская газета17 декабря в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Происшествия

Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

Напомним, в результате ЧП один сотрудник ФСБ погиб, еще пятеро, в том числе один гражданский, получили ранения, сам стрелок ликвидирован правоохранителями.
Московский Комсомолец 17:15
Политика

Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках

Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
РБК 19:35
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Происшествия

Названы наиболее популярные способы угона машин в Москве

В столичной полиции рассказали про четыре главных способа угона автомобилей в Москве.
Газета.Ru 21:35
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Кино

Сериал «Ведьмак» выходит на Netflix

Показ одного из самых ожидаемых сериалов 2019 года «Ведьмак» стартует на сервисе Netflix 20 декабря, фэнтезийный телесериал основан на одноименной серии романов Анджея Сапковского.
Sibnet Новости 20:10
Авто

«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
SpeedMe 04:05
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
РБК 22:22
Шоу-бизнес

Фадеев высказался об отказе Пугачевой петь на «огоньках»

WomanHit.ru 02:14
Авто

Honda представит автономный концепт Honda Augmented Driving Concept

Как и любой футуристический концепт-кар в наши дни, Augmented Driving Concept обладает автопилотом.
SpeedMe 01:22
Общество

Российские полицейские захотели получить право изымать детей из семьи

Министерство внутренних дел России выразило желание наделить полицейских правом изымать детей из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью.
Lenta.ru 18:15
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском 09:17
Общество

Путин рассказал о росте реальных доходов граждан

Власти продолжат работу в этом направлении, рассказал президент России Владимир Путин в ходе 15-й ежегодной большой пресс-конференции, проходящей в четверг, 19 декабря, в столичном Центре международной торговли.
Вечерняя Москва 07:19
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Политика

Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина

В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
RT на русском 13:25
Экономика

В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Expert.ru 05:03
Происшествия

Волгоградских родителей обвинили в избиении 6-летнего сына

Газета.Ru 07:30
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Филадельфии

Два человека считаются погибшими в результате взрыва газа и последующего пожара в жилых домах в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) в США.
РБК 20:57
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости 21:52
Гаджеты

Выпущен релиз Linux Mint 19.3: HiDPI и обновление приложений

Вышла релизная версия Linux Mint 19.3 с кодовым названием Tricia, которая основана на последней версии Ubuntu 18.04.3 LTS и включает в себя ряд изменений, преимущественно визуальных.
3DNews 03:15
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъ 17:31
Политика

В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
RT на русском 21:19
Общество

«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
ТАСС 01:55
Происшествия

Панин подрался с таксистом в Петербурге

Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
iReactor 07:48
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости 16:16
Единоборства

Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
ProstoProSport 09:42
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
Общество

Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
REGNUM 07:27
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
Происшествия

Во ФСИН сообщили о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, передает «РИА Новости» со ссылкой на УФСИН по региону.
Rambler News Service 17 декабря в 23:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное