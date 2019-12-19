Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции. Для этого применяются различные стратегии. Например, внедрение демпфирующего механизма, снижение экспортных пошлин и увеличение налога на НДПИ.
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с чего всё началось

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.
Российская газета17 декабря в 23:00

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Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию?

Car.ru18 декабря в 06:23

Эксперт предсказал скорое подорожание бензина

Московский Комсомолецвчера в 12:00

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Tverigrad.ru18 декабря в 10:18

Бензин в России подорожает с нового года

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Бензин подорожает с нового года

Владивосток-Новостивчера в 20:48

Югорчане рассказали, сколько тратят на бензин в месяц и ощущают ли рост цен на топливо

Югра-ТВ18 декабря в 03:02

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российская газета17 декабря в 23:00
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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

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Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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Lenta.ru 03:15
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Президент Белоруссии прилетел в Санкт-Петербург

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Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

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РБК 18 декабря в 16:00
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Стала известна зарплата Слуцкого в «Рубине»

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ProstoProSport 02:04
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На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
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Стало известно, сколько заработал «Зенит» за выступление в Лиге Европы

Отмечается, что общая сумма выплат за турнир составила более 559 миллионов евро.
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Минздрав оценил предложения Путина по увеличению зарплаты врачей

Предложения президента России Владимира Путина для увеличения зарплаты врачей будет эффективно для обеспечения стабильности заработка медиков, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
РИА Новости 02:32
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Роскачество проверило российские игристые вина

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Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
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РЕН ТВ 18 декабря в 22:29
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП в Алтайском крае

Говорит Москва вчера в 09:20
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

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В Китае запустят искусственное Солнце

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Обозреватель «Ъ» Максим Юсин о высказываниях Путина об Украине

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В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 20:24
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Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

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Авто

Honda представит автономный концепт Honda Augmented Driving Concept

Как и любой футуристический концепт-кар в наши дни, Augmented Driving Concept обладает автопилотом.
SpeedMe вчера в 01:22
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
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