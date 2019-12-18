Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции. Для этого применяются различные стратегии. Например, внедрение демпфирующего механизма, снижение экспортных пошлин и увеличение налога на НДПИ.
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с чего всё началось

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.
Российская газета17 декабря в 23:00

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Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию?

Car.ruвчера в 06:23

В России бензин с нового года может подорожать на 2%

ГлобалМСК.рувчера в 17:54

Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин на российских АЗС после Нового года

Tverigrad.ruвчера в 10:18

Бензин в России подорожает с нового года

Афанасий-бизнесвчера в 07:17

Эксперт предсказал скорое подорожание бензина

Московский Комсомолец12:00

Югорчане рассказали, сколько тратят на бензин в месяц и ощущают ли рост цен на топливо

Югра-ТВвчера в 03:02

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российская газета17 декабря в 23:00
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Происшествия

Спецслужбы знали о готовящейся атаке на ФСБ

По информации агентства ТАСС, погиб сотрудник ФСБ.
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Экономика

«Роснефть» сменила несколько вице-президентов

Из-за истечения трудового контракта и выхода на пенсию бывший вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в компании, он будет курировать работу ветеранских организаций.
Коммерсантъ 12:37
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Путин ответил почти на 80 вопросов во время большой пресс-конференции

Президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции задали 77 вопросов.
Вместе-РФ 10:58
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
ТАСС 12:43
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна

"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
Интерфакс 12:08
Общество

Ветеран «Вымпела» связал нападение на приемную ФСБ с праздником органов безопасности

Эксперт не исключает, что напасть на приемную ФСБ могли лица, обладающие российским гражданством, однако связанные при этом с международными террористическими центрами.
Взгляд.ру 13:20
Происшествия

Одного из «беркутовцев» Майдана освободили из-под ареста

Бывший боец спецроты «Беркут» Александр Маринченко, которого обвиняли в майданных убийствах, освобожден из-под ареста.
Новостной фронт 10:11
Армия и оружие

ОБСЕ: В результате войны в Донбассе в 2019 году погибли 18 человек

Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, в результате боевых действий в Донбассе в 2019 году были убиты 18 человек.
ИА Новороссия 13:32
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Происшествия

Двух детей подозреваемого в насилии под Гатчиной забрала тётя

Двух совершеннолетних детей арестованного по подозрению в насилии под Гатчиной Андрея Бовта забрала из больницы родственница.
RT на русском 12:10
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Общество

Путин пообещал достроить дорогу «Европа – Западный Китай»

Международный транспортный маршрут "Европа – Западный Китай" наилучшим образом отразится на межгосударственном сотрудничестве, Россия обязательно достроит свой участок этого коридора, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
РИА Новости 08:34
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Происшествия

Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой

Преподаватель филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Пскове задержан по подозрению в убийстве знакомой.
RT на русском 13:18
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 07:34
Энергетика

Проблема «Северного потока-2» становится политической

На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в III квартале 2019 г. "Газпром" поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 г.), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156.
Вести.Финанс 08:23
Общество

В МВД предложили разрешить полицейским изымать детей из семей

В МВД России готовят поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семей в случае опасности или нарушения их прав.
Известия 11:09
Теннис

Шарапова выиграла выставочный турнир в Абу-Даби

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова стала победительницей выставочного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Происшествия

В ДТП на Алтае погибли пять человек

По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
ТАСС 09:29
Здоровье

3,3 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа

С начала прививочной кампании в Подмосковье 3,3 млн. жителей прошли вакцинацию от гриппа.
Моя Москва.онлайн 08:11
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Российская газета 12:57
Игры

В Steam стартовала зимняя распродажа

Вечером 19 декабря в Steam стартовала зимняя распродажа 2019, за покупки во время которой пользователи будут получать специальные жетоны.
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Биатлон

Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
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Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
Lenta.ru 10:09
Политика

Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина

В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
ТВ Центр 04:07
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
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