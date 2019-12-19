Энергетика

ТелеинформТелеинформВ Иркутске перед Новым годом подорожал бензин

Подорожало и дизтопливо – с 47 рублей 63 копеек до 52 рублей 2 копеек. Средняя стоимость АИ-92, начиная с сентября 2019 года, не меняется – 41 рубль 59 копеек. В целом по Сибири средняя стоимость бензина составляет 42 рубля 87 копеек, в Иркутске – самое дорогое топливо.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Литр бензина в России за неделю подешевел на копейку

REGNUMвчера в 08:18

Цена на бензин в России снизилась впервые с ноября

Rambler News Serviceвчера в 08:01

Потребительские цены на бензин за неделю вновь не изменились - Росстат

Финмаркетвчера в 08:00

Цены на бензин в Туле по-прежнему стабильны

Московский Комсомолецвчера в 11:00

Саратов все еще в тройке лидеров по дороговизне бензина в ПФО. Дизель же один из самых дешевых в округе

Версия-Саратоввчера в 10:24

Цены на бензин популярных марок в Саратове остаются выше средних по ПФО

Взгляд-инфовчера в 08:54

Потребцены на бензин стабильны 20 недель подряд

Экономика и жизньвчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК вчера в 11:09
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Космос

Марсоход «Марс-2020» прошел ходовые испытания

Марсоход миссии «Марс-2020» успешно прошел ходовые испытания в условиях земной гравитации, а также протестировал работу радарного инструмента, который получил первые данные.
N+1 вчера в 13:07
Наука

Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней

Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.
Индикатор 17 декабря в 05:03
Общество

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 02:48
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:09
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
ТАСС 04:17
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Армия и оружие

В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35

Русская Планета 03:13
Футбол

Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»

Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Sport24.ru вчера в 15:28
Футбол

Новым главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич

Новогодний подарок волгоградцам сделал любимый футбольный клуб: сегодня, 20 декабря, подписали контракт с новым наставником - главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич.
КП - Волгоград 03:35
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Lenta.ru 01:58
Происшествия

Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара

Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
Lenta.ru 17 декабря в 04:25
Политика

Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций

Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
KM.ru 01:55
Политика

Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
Национальная служба новостей вчера в 17:13
Футбол

Несколько клубов АПЛ проявляют интерес к Винисиусу

Несколько клубов английской Премьер-лиги интересуются нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.
Чемпионат 03:18
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей.
ТАСС 00:02
Общество

В России предложили провести перепись сим-карт

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Lenta.ru 04:35
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport вчера в 13:21
Футбол

Слуцкий стал главным тренером «Рубина»

Life.ru вчера в 09:15
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Общество

Счетная палата назвала лидирующие по числу долгостроев регионы России

Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ являются лидерами среди российских регионов по количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года.
РБК 03:13
Экономика

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 02:21
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное