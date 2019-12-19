Подорожало и дизтопливо – с 47 рублей 63 копеек до 52 рублей 2 копеек. Средняя стоимость АИ-92, начиная с сентября 2019 года, не меняется – 41 рубль 59 копеек. В целом по Сибири средняя стоимость бензина составляет 42 рубля 87 копеек, в Иркутске – самое дорогое топливо.

В Иркутске перед Новым годом подорожал бензин

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