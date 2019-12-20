Энергетика

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиБензин подорожает с нового года

В России ожидается подорожание бензина с нового года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Car.ru.Отметим, что в сейчас цены сдерживает договорённость с крупными компаниями на топливном рынке.
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с чего всё началось

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.
Российская газета17 декабря в 23:00

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Бензин подорожает с нового года

Владивосток-Новостивчера в 20:48

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российская газета17 декабря в 23:00

Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин на российских АЗС после Нового года

Tverigrad.ru18 декабря в 10:18

Бензин в России подорожает с нового года

Афанасий-бизнес18 декабря в 07:17

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию?

Car.ru18 декабря в 06:23

Югорчане рассказали, сколько тратят на бензин в месяц и ощущают ли рост цен на топливо

Югра-ТВ18 декабря в 03:02

Эксперт предсказал скорое подорожание бензина

Московский Комсомолецвчера в 12:00
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Ведущий НТВ назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным

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Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

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Lenta.ru 03:25
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СМИ: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу» $ 3 млрд арестованными активами

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
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Происшествия

Возле здания ФСБ на Лубянке задержали журналиста «Коммерсанта»

Возле здания ФСБ на Лубянке, где накануне произошла стрельба, во время съемки в прямом эфире задержали корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, передает издание.
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В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
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Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
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Общество

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Арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца, экстрадируют США.
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Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
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Опубликован трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

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На Украине закрываются все игорные заведения

МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
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Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

В минувший четверг 19 декабря в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах проверяли не менее 1000 учреждений, из них эвакуировали в общей сложности почти 170 000 человек.
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Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
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Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
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Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года

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В Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так

Концепцию «вертолетных денег» предложил лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман в 1969 году.
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