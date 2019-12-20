По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.

с чего всё началось

В России ожидается подорожание бензина с нового года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Car.ru.Отметим, что в сейчас цены сдерживает договорённость с крупными компаниями на топливном рынке.

Бензин подорожает с нового года

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