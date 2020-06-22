Энергетика
Взгляд.руБензин подорожал на большинстве АЗС в Москве
На АЗС Москвы за прошлую неделю цены на бензин Аи–92 выросли на 7 копеек – до 43,22 рубля, Аи–95 – на 9 копеек, до 47,5 рубля за литр, а Аи–95 – на 12 копеек, до 53,65 рубля за литр. Цены на бензин подняли практически все АЗС в Москве, кроме «Газпром нефти», «Лукойла» и «Татнефти».
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Общество
В Саратове прошло торжественное шествие войск в честь 75-летия Победы
В Саратове в среду войска гарнизона торжественно прошли по Театральной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 05:23
Общество
Увеличение МРОТ назвали стратегической задачей для России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова убеждена, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России остается недостаточным, и основной стратегической целью для правительства является его увеличение.
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Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
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Общество
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Повышение налога на доходы физических лиц для людей, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, является "нравственно оправданной" мерой, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 05:24
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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двое детей оказались среди 112 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области, общее число случаев COVID возросло до 5562, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
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Армия и оружие
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В параде Победы в Калининграде, чеканя шаг, прошли женщины-военнослужащие частей Балтийского флота.
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Армия и оружие
Парламент Ливии не исключил просьбы о военной помощи от Египта
Спикер ливийского парламента Акила Салех заявил в среду, что ливийский народ "формально просит Египет о военном вмешательстве, если это необходимо", сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya.
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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