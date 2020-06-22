Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руБензин подорожал на большинстве АЗС в Москве

На АЗС Москвы за прошлую неделю цены на бензин Аи–92 выросли на 7 копеек – до 43,22 рубля, Аи–95 – на 9 копеек, до 47,5 рубля за литр, а Аи–95 – на 12 копеек, до 53,65 рубля за литр. Цены на бензин подняли практически все АЗС в Москве, кроме «Газпром нефти», «Лукойла» и «Татнефти».
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Средние розничные цены на бензин в России выросли

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В России оценили рост цен на бензин

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Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

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«Ситуация фантастическая»: россиян предупредили о росте цен на бензин

Рамблер21 июня в 02:48
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Политика

На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы

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Общество

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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В Челябинской области за сутки умерло четверо больных коронавирусом

С начала пандемии умерло 125 человек, четверо из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:19
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Общество

Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:51
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Политика

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
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Политика

Лукашенко после парада в Москве: в столицу родины приехали

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, проходя по Красной площади после парада Победы, неожиданно признался, что приехал "в столицу родины", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:23
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

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Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru 22 июня в 12:49
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Политика

Путин после парада переговорил с главами Казахстана и Узбекистана

Президент России Владимир Путин после парада Победы переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко держался позади.
РИА Новости 05:16
Общество

В Саратове прошло торжественное шествие войск в честь 75-летия Победы

В Саратове в среду войска гарнизона торжественно прошли по Театральной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 05:23
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Общество

Увеличение МРОТ назвали стратегической задачей для России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова убеждена, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России остается недостаточным, и основной стратегической целью для правительства является его увеличение.
Росбалт 22 июня в 10:45
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Политика

«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского

Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Технологии

В Telegram начали тестировать видеозвонки

Вашингтон, 24 июня 2020, 12:11 — REGNUM Тестовая версия мессенджера Telegram получила поддержку видеозвонков.
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Общество

В РПЦ сочли «нравственно оправданным» повышение НДФЛ для богатых

Повышение налога на доходы физических лиц для людей, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, является "нравственно оправданной" мерой, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 05:24
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Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Двое детей оказались среди 112 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области, общее число случаев COVID возросло до 5562, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 22 июня в 02:43
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Спорт

Матыцин прокомментировал открытое письмо легкоатлетов Владимиру Путину

РИА Новости 03:06
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Политика

В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре

Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
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Общество

75 лет со дня проведения Парада Победы на Красной площади

С 1995 года военные парады на Красной площади в ознаменование Дня Победы стали проводиться ежегодно.
RT на русском 03:03
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Армия и оружие

В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота

В параде Победы в Калининграде, чеканя шаг, прошли женщины-военнослужащие частей Балтийского флота.
Российская газета 05:44
Армия и оружие

Парламент Ливии не исключил просьбы о военной помощи от Египта

Спикер ливийского парламента Акила Салех заявил в среду, что ливийский народ "формально просит Египет о военном вмешательстве, если это необходимо", сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya.
Интерфакс 05:11
Футбол

ЦСКА подписал контракт с 20-летним полузащитником

Московский ЦСКА подписал контракт с полузащитником Гочей Гогричиани, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:41
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
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