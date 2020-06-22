На АЗС Москвы за прошлую неделю цены на бензин Аи–92 выросли на 7 копеек – до 43,22 рубля, Аи–95 – на 9 копеек, до 47,5 рубля за литр, а Аи–95 – на 12 копеек, до 53,65 рубля за литр. Цены на бензин подняли практически все АЗС в Москве, кроме «Газпром нефти», «Лукойла» и «Татнефти».

Бензин подорожал на большинстве АЗС в Москве

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