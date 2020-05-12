Оптовые цены на бензин и дизельное топливо стабильно повышаются. Одна из причин — снижение обязательных объемов продажи нефтепродуктов на бирже. Аналитики предупреждают: к июню в стране может возникнуть дефицит, и горючее резко подорожает.

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Общество У девятиклассников отменили экзамены Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика. 385

Экономика Трамп призвал воспользоваться «даром» отрицательных процентных ставок На протяжении всего своего президентского срока Трамп неоднократно призывал Федеральный резервный фонд снизить процентную ставку, в том числе до отрицательных значений. 7

Общество Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде". 228

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 355

Общество В Госдуме предложили исключить из УК РФ статью об оскорблении властей Предложение исключить из Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) статью об оскорблении представителей власти внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР, 13 мая документ опубликован в базе законотворческой деятельности Госдумы. 1

Культура Телеканал CW покажет телесериал «Болотная тварь» Лос-Анджелес, США, 13 мая 2020, 10:44 — REGNUM Права на показ телесериала «Болотная тварь», который отменили ранее на стриминговом сервисе DC Universe, приобрел американский телеканал CW.

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 6

Авто В России стартовали продажи новой «ГАЗели» Как информирует портал «РГ», новинка официально поступила в продажу, дилеры уже объявили о старте приёма заказов. 19

Экономика Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. 250

Игры Alan Wake будут продавать со скидкой 90% в Steam, EGS и GOG 14 мая Remedy Entertainment снизит цену на Alan Wake и Alan Wake Collector's Edition на 90% в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.

Музыка Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров. 541

Здоровье Заместитель министра здравоохранения России обещал направить в Дагестан бригаду врачей В интервью РГВК «Дагестан» чиновник рассказал, что в Дербент будет направлена бригада эпидемиологов, а врачи заново будут переучены.

Единоборства Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов. 1

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 1,4K

Происшествия В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская". 96

Экономика Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. 230