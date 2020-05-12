Энергетика
РИА НовостиБензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Оптовые цены на бензин и дизельное топливо стабильно повышаются. Одна из причин — снижение обязательных объемов продажи нефтепродуктов на бирже. Аналитики предупреждают: к июню в стране может возникнуть дефицит, и горючее резко подорожает.
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Экспресс газета 05:36
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Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США
Вооруженные силы Норвегии проводят модернизацию радара системы «Глобус», расположенного в городе Вардё в северной части страны, устанавливая новое американское оборудование.
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У девятиклассников отменили экзамены
Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика.
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Трамп призвал воспользоваться «даром» отрицательных процентных ставок
На протяжении всего своего президентского срока Трамп неоднократно призывал Федеральный резервный фонд снизить процентную ставку, в том числе до отрицательных значений.
REGNUM 01:09
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
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Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
В Госдуме предложили исключить из УК РФ статью об оскорблении властей
Предложение исключить из Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) статью об оскорблении представителей власти внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР, 13 мая документ опубликован в базе законотворческой деятельности Госдумы.
ИА Красная Весна 16:44
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Телеканал CW покажет телесериал «Болотная тварь»
Лос-Анджелес, США, 13 мая 2020, 10:44 — REGNUM Права на показ телесериала «Болотная тварь», который отменили ранее на стриминговом сервисе DC Universe, приобрел американский телеканал CW.
REGNUM 03:44
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали на 72,4%
Продажи новых автомобилей в России упали на 72,4% в апреле этого года. За месяц продано 38 922 автомобиля.
TatCenter вчера в 05:57
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
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В России стартовали продажи новой «ГАЗели»
Как информирует портал «РГ», новинка официально поступила в продажу, дилеры уже объявили о старте приёма заказов.
CarsWeek.ru 05:03
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Общество
Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
Игры
Alan Wake будут продавать со скидкой 90% в Steam, EGS и GOG
14 мая Remedy Entertainment снизит цену на Alan Wake и Alan Wake Collector's Edition на 90% в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.
CyberSport.ru 16:48
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
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Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
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В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
Американские законодатели внесли в сенат законопроект, предполагающий введение санкций в отношении Китая из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:13
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Заместитель министра здравоохранения России обещал направить в Дагестан бригаду врачей
В интервью РГВК «Дагестан» чиновник рассказал, что в Дербент будет направлена бригада эпидемиологов, а врачи заново будут переучены.
Новое дело 16:00
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Найден ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см
Ученые открыли ген при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature.
ToDay News Ufa 12:58
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Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
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В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании
Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
REGNUM 08:32
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК вчера в 06:50
Политика
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
В Госдуме задумались об объединении Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Деловое.ТВ 15:36
Общество
В РАН потребовали восстановить в Твери таблички памяти жертв репрессий
Ученые Российской академии наук (РАН) осудили демонтаж в Твери мемориальных досок в память о жертвах сталинских репрессий.
РБК 16:45
Происшествия
В Тверской области предотвращен теракт
ФСБ сообщила о том, что предотвратила теракт в Тверской области.
BFM.ru вчера в 07:09