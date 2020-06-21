Стоимость бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум. Повлечет ли это за собой рост розничных цен на топливо, Sobesednik.ru спросил Павла Баженова, президента Независимого топливного союза.

Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны

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Футбол «Сельта» разгромила «Алавес», Смолов не отметился голевыми действиями Виго, Испания, 22 июня 2020, 07:53 — REGNUM «Сельта» одержала победу над «Алавесом» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

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