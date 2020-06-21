Энергетика
СобеседникБензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Стоимость бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум. Повлечет ли это за собой рост розничных цен на топливо, Sobesednik.ru спросил Павла Баженова, президента Независимого топливного союза.
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Футбол
«Динамо» и «Краснодар» договариваются о переносе матча
Евро-футбол.ру 20 июня в 15:50
Технологии
Раздел «Клипы» стал доступен для всех пользователей «ВКонтакте»
В социальной сети «ВКонтакте» доступ к разделу «Клипы» открыли для всех пользователей – ранее он был доступен только для избранных пользователей и знаменитостей.
АБН 13:57
Происшествия
Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона
"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ 03:22
Политика
ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом
Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс вчера в 15:35
Футбол
Генич извинился перед «Ростовом»
Известный комментатор Константин Генич принёс извинения «Ростову» за свои слова после матча команды против «Сочи».
Евро-футбол.ру 11:52
Футбол
«Сельта» разгромила «Алавес», Смолов не отметился голевыми действиями
Виго, Испания, 22 июня 2020, 07:53 — REGNUM «Сельта» одержала победу над «Алавесом» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
REGNUM 00:53
Происшествия
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 13:02
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Происшествия
В больнице Севастополя разгромил палату пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденным коронавирусом ночью устроил погром в палате инфекционной больницы Севастополя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства города.
ТАСС 11:35
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Общество
ФСБ РФ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные документы, свидетельствующие о нацистских преступлениях против мирного населения в Крыму.
МонаВиста 10:27
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Здоровье
В Прикамье подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за предыдущие сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новости Перми вчера в 03:57
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Кино
«Скучать не придётся»: новый трейлер фильма «King’s Man: Начало»
Кинокомпания 20th Century Studios представила новый трейлер фильма «King’s Man: Начало».
Игромания.ру 02:48
Политика
Адвокат подверг критике действия голландского суда по делу MH17
ИА Красная Весна 13:13
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Космос
«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей
N+1 19 июня в 07:03
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Автоспорт
На болидах Формулы-1 появится символ радуги
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что начиная с первой гонки сезона в Австрии на болидах команд, а также на территориях вокруг трасс появятся символы радуги.
Чемпионат 05:56
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов
В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК 12:45
Политика
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости 13:07
Наука
В ледяном слое Тибета обнаружено 28 новых вирусов
Evo-rus.com 04:23
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Общество
В Свердловской области продлили меры по коронавирусу
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru 14:11
Происшествия
На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории
На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия 11:05
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21