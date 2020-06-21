Энергетика

СобеседникСобеседникБензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны

Стоимость бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум. Повлечет ли это за собой рост розничных цен на топливо, Sobesednik.ru спросил Павла Баженова, президента Независимого топливного союза.
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Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны

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Запахло бензином

Известия01:00

Цена на бензин АИ-95 достигла своего исторического максимума

Владивосток-Новостивчера в 12:22

Бес спроса

Российская газетавчера в 12:17

Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

ТАСС07:33

«Ситуация фантастическая»: россиян предупредили о росте цен на бензин

Рамблервчера в 02:48

Почему бензин дорожает

Независимая газета20 июня в 08:36
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«Динамо» и «Краснодар» договариваются о переносе матча

Евро-футбол.ру 20 июня в 15:50
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В социальной сети «ВКонтакте» доступ к разделу «Клипы» открыли для всех пользователей – ранее он был доступен только для избранных пользователей и знаменитостей.
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Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона

"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом

Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
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Футбол

Генич извинился перед «Ростовом»

Известный комментатор Константин Генич принёс извинения «Ростову» за свои слова после матча команды против «Сочи».
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«Сельта» разгромила «Алавес», Смолов не отметился голевыми действиями

Виго, Испания, 22 июня 2020, 07:53 — REGNUM «Сельта» одержала победу над «Алавесом» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Происшествия

Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет

Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 13:02
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
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Происшествия

В больнице Севастополя разгромил палату пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом ночью устроил погром в палате инфекционной больницы Севастополя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства города.
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
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ФСБ РФ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму

Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные документы, свидетельствующие о нацистских преступлениях против мирного населения в Крыму.
МонаВиста 10:27
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Авто

Китайский производитель Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня 20 июня в 13:40
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Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
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В Прикамье подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за предыдущие сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новости Перми вчера в 03:57
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Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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«Скучать не придётся»: новый трейлер фильма «King’s Man: Начало»

Кинокомпания 20th Century Studios представила новый трейлер фильма «King’s Man: Начало».
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Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
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«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей

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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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На болидах Формулы-1 появится символ радуги

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что начиная с первой гонки сезона в Австрии на болидах команд, а также на территориях вокруг трасс появятся символы радуги.
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В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
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Политика

Украина продолжит разрывать соглашения с Россией

Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
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В ледяном слое Тибета обнаружено 28 новых вирусов

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На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
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В Свердловской области продлили меры по коронавирусу

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
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На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
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Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
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